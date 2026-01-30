張員瑛疑遲到！遭記者飆罵「早點來吧」尷尬臉全被拍 主辦急道歉

記者林汝珊／台北報導

人氣女團IVE成員張員瑛近日捲入「遲到風波」，引起爭議。29日她出席時尚活動時，因沒有準時現身，讓大批媒體在寒風中久等，一名疑似記者向張員瑛喊道：「員瑛，早點來吧！」張員瑛聽到後表情尷尬，相關影片也迅速在網上延燒。

張員瑛29日出席活動，當天以亮黃色造型現身。有網友拍下現場影片，一名疑似記者向張員瑛喊道：「員瑛，早點來吧！」張員瑛聽到後表情相當尷尬，迅速引起熱議，影片曝光短短3小時內就突破10萬次觀看，並累積超過500則批評留言。

記者喊道：「員瑛，早點來吧！」張員瑛聽到後表情尷尬。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

對此，主辦方也跳出來澄清，活動原定時間為11點30分舉行，張員瑛實際上已提前5分鐘抵達，並在場外等待呼叫進場，「由於場地前方無法臨停，張員瑛被請稍作等待，因此直到11點35才正式出場。」表示：「活動流程導致記者在寒冷中等待，我們深感抱歉，也對張員瑛造成不必要困擾，對此再次致歉。」

