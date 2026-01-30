張員瑛疑遲到！遭記者飆罵「早點來吧」尷尬臉全被拍 主辦急道歉
張員瑛疑遲到！遭記者飆罵「早點來吧」尷尬臉全被拍 主辦急道歉
記者林汝珊／台北報導
人氣女團IVE成員張員瑛近日捲入「遲到風波」，引起爭議。29日她出席時尚活動時，因沒有準時現身，讓大批媒體在寒風中久等，一名疑似記者向張員瑛喊道：「員瑛，早點來吧！」張員瑛聽到後表情尷尬，相關影片也迅速在網上延燒。
張員瑛29日出席活動，當天以亮黃色造型現身。有網友拍下現場影片，一名疑似記者向張員瑛喊道：「員瑛，早點來吧！」張員瑛聽到後表情相當尷尬，迅速引起熱議，影片曝光短短3小時內就突破10萬次觀看，並累積超過500則批評留言。
對此，主辦方也跳出來澄清，活動原定時間為11點30分舉行，張員瑛實際上已提前5分鐘抵達，並在場外等待呼叫進場，「由於場地前方無法臨停，張員瑛被請稍作等待，因此直到11點35才正式出場。」表示：「活動流程導致記者在寒冷中等待，我們深感抱歉，也對張員瑛造成不必要困擾，對此再次致歉。」
更多三立新聞網報導
玄彬罕放閃妻！孫藝真「狂讚老公好棒」揭兒真實反應：覺得我像巨人
《黑白大廚》爆爭議！尹酒母丼飯遭酸 認了：看了都覺得不好吃
鄭麗文拋「兩岸和平框架」 蔡易餘：與中國對話應堅持「台灣主權獨立」
舒淇愛了他30年！不忍了公開告白「我的張學友」同框男神：此生無憾
其他人也在看
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
看不到李珠珢絕美直拍了？韓職傳禁大砲相機 最快試辦日期曝光
韓國職棒（KBO）新球季將於3月底展開，不過接連傳出啦啦隊「不得台韓兩邊跑」，以及禁用「大砲相機」，引起球迷關注。據悉，相關措施最快將在熱身賽階段試行，若正式上路，未來李珠珢、睦那京、李藝斌等人氣啦啦隊成員的現場直拍畫面，恐怕將成為絕響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
金鐘國首鬆口老婆身分 「一直把她當妹妹」親曝結婚契機
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導南韓人氣歌手金鐘國單身多年，感情生活一向低調，卻在去（2025）年9月無預警宣布結婚，震驚演藝圈。由於妻子是圈外人，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
張員瑛遲到遭記者當面罵：以後請早點！尷尬反應全被拍
娛樂中心／楊佩怡報導南韓知名大勢女團「IVE」21歲成員張員瑛（장원영），擁有甜美的外型、精緻的五官、以及不科學的身材比例，被外界封為「12頭身美少女」、「人間洋娃娃」。然而，近日張員瑛出席活動時，因在拍攝環節「遲到」，現場一名疑似記者的男子，竟大聲對她喊「員瑛小姐，以後請早點到吧！」，張員瑛則尷尬的回頭看了一下。畫面曝光後，在網上迅速瘋傳，而主辦方也出面澄清強調「張員瑛並沒有遲到」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
IVE張員瑛被嗆「早點來吧」超尬影片瘋傳 11:25到場為何出事？真相一次看
韓國女團IVE人氣成員張員瑛日前在首爾為羊絨品牌BARRIE站台，沒想到引爆「遲到爭議」，當張員瑛一現身時，突然有一名男記者高聲喊道：「員瑛小姐，早點來吧！」讓張員瑛當場尷尬錯愕，相關畫面也在網路擴散，而活動方也緊急出面還原真相。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
郭富城8歲愛女翻跳〈PSYCHO〉 舞蹈實力引網驚豔：遺傳爸爸
【緯來新聞網】香港天王郭富城的長女郭詠希近日在母親方媛發布的影片中，跳韓國女團BABYMONSTER緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王子吃公司尾牙被罵「還要臉嗎」 小煜無奈：就讓他消失
小煜提到，先前曾帶兩個兒子一起到劇場排練，主要是希望孩子們能了解爸爸的工作內容，原本擔心造成大家困擾，沒想到兒子們就乖乖坐著看排練，目前也正逐步培養兩個兒子的歌唱與節奏感，「他們跳舞其實還不錯，看看未來有沒有機會一起站上舞台演戲。」而他棒棒堂的團員王子（...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18則留言
舒淇千字告白張學友「曾夢見與他相戀」 回頭看青澀合照全說了
張學友近年舉辦的「60+」巡演，歷時 2 年 7 個月，連唱 324 場後，日前在香港紅館落幕。金馬影后舒淇在張學友演唱抒情歌〈等你等到我心痛〉時，驚喜客串影片，讓現場觀眾看得相當開心；而在演唱會結束後，舒淇也於 30 日在社群寫下千字長文，向張學友告白，透露自己已當了張學友 30 多年的粉絲，並曝光 22 歲就與偶像合作的圓夢故事。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台灣辦公室請飲料有「潛規則」？ 老外點大杯見「全場這情況」尷尬了
辦公室同事經常會一起點飲料，偶爾有人會跳出來請客。一名在台灣工作的外籍人士昨（29日）分享表示，因為有同事請喝飲料，他依照平常習慣點了大杯，豈料去領取時才發現，其他同事只點中杯，「我是不是不小心打破了辦公室的潛規則」？貼文引發熱議，網友笑翻紛紛留言，有人說確實遇到請客會點便宜一點；但也有人認為，「如果請客的人沒說限制，就不要有壓力」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
舒華新歌〈Mono〉頂金髮回歸！疑「暴瘦」畫面曝光網心疼
南韓女團I-DLE以新歌〈Mono〉回歸，隨即在各大社群平台掀起話題。不過，26歲的台灣成員舒華這次卻意外成為焦點，原因不是舞蹈，而是臉部變化。網友發現她在新 MV 中疑似太瘦，臉部紋路比以往更突出，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言