張員瑛稱「香港是喜歡的國家」慘遭炎上 小粉紅跳腳：搞分裂

張員瑛一句「香港是我最喜歡的國家之一」惹怒小粉紅。（翻攝IG@for_everyoung10）

韓團IVE成員張員瑛又爆爭議，近日IVE官方YT釋出的「MAMA 2025 幕後花絮」中，張員瑛談到香港是她「最喜歡的國家之一」，這句話被中國網友發現後，大批小粉紅氣炸怒轟她搞分裂，另一派粉絲則趕緊護航她是說「地區」。

張員瑛說了什麼？小粉紅為何又跳腳？

2025 MAMA AWARDS日前落幕，IVE官方YouTube日前釋出「MAMA 2025 幕後花絮」，張員瑛先是甜喊大家明年見，接著提到晚上想吃好吃的，「我很喜歡香港、真的很喜歡，香港是我最喜歡的國家之一，今天我想吃北京烤鴨」，大談想吃的香港美食。

張員瑛在幕後花絮一句話惹怒中國網友。（翻攝YT）

張員瑛稱香港是「國家」這句話，在微博馬上掀起兩派網友論戰，有小粉紅痛批「這哪是口誤？分明就是揣著明白裝糊塗的分裂！」「感覺她故意這樣說，看看粉絲這次怎麼洗？」「留言區粉絲立即抵達現場」。

不過另一派粉絲則護說那個詞可以指「地區」，所以張員瑛沒說錯，「韓國人形容自己國家的城市也用這個詞，你不信你就上X去搜」「不要對愛豆要求太高。他們從小就忙著練歌練舞忙出道，書肯定讀得少。」「有啥好洗的，張元英立場很正確」。

張員瑛曾因髮簪慘遭小粉紅炎上。（翻攝IG@for_everyoung10）

目前實際查詢IVE官方YT，該則影片已下架。

張員瑛遭出征非首次 昔因「鳳凰髮簪」挨轟

而這其實也非張員瑛首次「被炎上」，2022年時她也曾因強調所配戴的鳳凰髮簪是想在巴黎展現韓國風情，意外遭小粉紅出征，認為「鳳凰」來自古代中國，張此舉是偷走中國文化。

