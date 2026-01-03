張員瑛稱「香港是我最喜歡國家」失言惹火陸網！官方急下架影片

張員瑛脫口香港是國家，遭到大陸網民炎上。（圖／IG@for_everyoung10）

韓國人氣女團「IVE」成員張員瑛，憑藉精緻絕美臉蛋，廣受廣大粉絲喜愛，一舉一動備受關注，去年11月到香港參加MAMA頒獎典禮更是造成轟動。未料，張員瑛後台一句「香港是我最喜歡的國家」遭到炎上，影片火速被官方下架。

據了解，IVE團隊日前在YouTube官方頻道釋出關於MAMA頒獎典禮的幕後花絮，在後台梳化的張員瑛開心分享，等下的她要去吃好吃的晚餐了，「我很喜歡香港，好吃的東西很多，香港是我最喜歡的國家之一！」並強調自己很想吃北京烤鴨，希望大家一邊享用晚餐，一邊開心收看MAMA。

怎料，這段話立刻惹怒大陸網友，相關截圖在各大社群瘋傳。就連韓國網路論壇都在討論此事，也吸引好幾家韓媒輪番報導。目前，官方已緊急下架影片，尚未對失言風波作出回應。

張員瑛失言爭議片段，已經在網上瘋傳。（圖／微博）

張員瑛除了去年到香港出席MAMA頒獎典禮，同年12月初來到台灣高雄擔任盛典「2025 AAA頒獎典禮」主持人，不忘秀了幾句中文與台灣粉絲打招呼，展現親民和優雅的氣質高度，獲得網友大受好評。沒想到這回不僅踩到國際敏感話題，官方也沒有過濾刪減，就直接上傳影片，也讓外界感到十分意外。

