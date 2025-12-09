張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚

娛樂中心／張予柔報導



亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。









張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」影片瘋傳…網狂讚：好紳士

張員瑛（前排左）接受工作人員的指示，蹲到第一排準備拍照。（圖／翻攝自cr MANGO、Threads ＠g_g.nb）

AAA頒獎典禮、ACON音樂節分別於本週末（12月6日、7日）兩天在高雄世運主場館接連登場。典禮接近尾聲時，眾多到場藝人陸續上台準備合照。張員瑛正要就定位時，突然有工作人員示意她到第一排蹲下拍照，由於她當天身穿裙子，動作上顯得有些不方便，但仍照著指示走到前排，在李俊昊旁邊半蹲等待拍照。

張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」影片瘋傳…網狂讚：好紳士

李俊昊（前排右）的紳士行為在社群平台上瘋傳，許多人大讚他「真的超霸氣超帥」、「真的好细心」。（圖／翻攝自cr MANGO、Threads ＠g_g.nb）

從影片中可見，李俊昊回頭看到她的瞬間，臉上露出明顯驚訝，交流了幾句話後，似乎擔心張員瑛在鏡頭前可能因蹲下動作而走光，便讓她站起來回到後排。張員瑛愣了幾秒後，但仍在李俊昊的堅持下起身，退回到IVE成員身邊。這段短短幾秒的互動畫面在社群平台上瘋傳，許多人大讚李俊昊「真的超霸氣超帥」、「李俊昊真的好细心」、「紳士到不行」。









