張員瑛脫口「香港是國家」！小粉紅玻璃心又碎了

韓國人氣女團IVE成員張員瑛近日因一段幕後花絮影片，再次成為爭議焦點。在去年11月於香港舉辦的MAMA頒獎典禮花絮中，張員瑛談到自己對美食的喜愛時表示，「香港是我喜歡的國家之一」，原本無心的一句話，卻讓中國網友玻璃心碎滿地，不少小粉紅認為她的言論涉及政治敏感問題，甚至發起抗議行動，要求她「滾出中國」。





張員瑛在影片中脫口而出「香港是我喜歡的國家之一」，引來中國網友的不滿。（圖／翻攝自微博）

從MAMA花絮影片中可見，張員瑛談及MAMA當晚的行程與食物「我要好好練習，晚上吃點好吃的。我很喜歡香港，美味的食物很多，香港是我喜歡的國家之一」並祝粉絲能邊享用晚餐、邊觀看演出。雖然官方YouTube中文字幕將「國家」翻為「地方」，但其他語種仍保留韓文原意的「國家」，因此張員瑛的言論仍引起中國網友不滿。





張員瑛的發言，氣的中國網友在社群上怒批「踩主權紅線」、「還喜歡她的中國人建議改國籍」。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，中國網友在社群上怒批「踩主權紅線」、「還喜歡她的中國人建議改國籍」、「會不會是故意的」。除了此次言論爭議，IVE先前在〈HEYA〉MV中使用的東方傳統裝飾，以及張員瑛在巴黎時裝週展示的古典髮簪，以「韓國之美」形容，都讓中國粉絲認為是對華人傳統文化的挪用。加上這次香港爭議，微博上出現大量聲援與抗議帖文，包括「張員瑛香港國家發言」、「張員瑛滾出中國」、「韓國偶像歷史教育」等討論熱度持續上漲。





