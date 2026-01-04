張員瑛逆天腿長穿搭術！小隻女也能秒變高挑

韓星張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

如果說誰是最近最常因為「比例太優秀」上熱搜的人，那肯定是 IVE 的 張員瑛 。她每次機場照一出來，網友幾乎都會忍不住留言：「怎麼可能 20 歲就長成這樣！」但其實仔細看她的穿搭就會發現，她並不是靠昂貴名牌撐起氣場，而是非常懂得利用版型、比例、配色來創造逆天美感。





張員瑛最常被討論的穿搭就是她的「短版上衣＋高腰長褲」套路。她的每一件短版上衣都短得非常精準，恰好落在肋骨下方，再搭配 3 公分以上的高腰褲，腰線直接升天，腿長彷彿從腋下開始。而且她會選「硬挺但不厚重」的長褲，讓整個人看起來俐落又精神，不會被布料吃掉比例。

顏色方面，她幾乎不碰太複雜的印花，最愛的是「一深一淺」的對比配色。例如白色短上衣配深藍牛仔褲、灰色微短毛衣配黑色長褲，看似日常，但在她身上就會顯得又清爽又高級。





說到外套，張員瑛特別擅長穿短版外套、合身皮衣、或有腰身的針織外套。重點都是「不能擋住腰線」，只要外套太長，比例就不會那麼驚人，她就是抓住這點，只要外套收得夠乾淨，整個人站著不動就像一支比例模特兒。





配件部分，張員瑛常常戴髮箍、蝴蝶結或珍珠耳環，讓氣質維持在「甜但不過頭」的範圍。鞋子幾乎都是低跟或平底，因為她完全不需要靠鞋撐高度，但對一般人來說，一雙高度 3–5 公分、設計簡單的厚底鞋 就可以瞬間複製員瑛的高挑感。





想學她？三個實戰訣竅：





1.腰線越高越好 → 高腰長褲絕對是必備。

2.上短下長永不失敗 → 真的想不到穿什麼，就短上衣＋直筒褲。

3.外套不能太長 → 把腰線藏起來就輸了。





張員瑛的穿搭不是華麗，而是超級「有策略」。她把身形優勢最大化、把視覺干擾全部排除，只留下乾淨俐落的線條，也難怪每次她的日常穿搭一出現，社群都會立刻掀起模仿潮。



