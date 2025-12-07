張員瑛連喝2杯！主持AAA喝的手搖飲神到了 店家小編：備好料了

熱愛美食的張員瑛來到台灣必喝手搖飲。翻攝IG@for_everyoung10

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）在高雄世運主場館落幕，連續5年擔綱主持的張員瑛，從下午2點的紅毯起連續上工到晚上10點，期間還得回歸偶像本業，隨IVE熱歌勁舞表演，敬業又專業的表現讓粉絲超佩服。就連她趁主持空檔喝的手搖飲，也引爆話題。

手搖飲小編證實張員瑛喝的是冬瓜檸檬，由於糖度不能調整，冰塊則是多冰。翻攝threads@liketeashop

張員瑛昨在典禮主持空檔，偷閒喝了手搖飲，滿足地連喝2杯，讓網友敲碗想知道「員瑛同款飲料」是什麼，也釣出知名手搖飲名店「老賴茶棧」出面證實，今在Threads公布，「張員瑛公主喝的是！冬瓜檸檬多冰！」更備註「備好料了！！」等著DIVE（IVE粉絲名）上門品嘗。

店家小編喊話粉絲們來喝「張員瑛同款」飲料。翻攝threads@liketea1112

張員瑛今年5月底造訪高雄世運主場館，參與「2025 ALL LOUD KT POP」韓流音樂盛典演唱會時，也曾在演唱會中預告：「我等下要喝西瓜烏龍茶，是我第一次聽到的飲料，結束後一定要去喝！」當時意外帶動「珍煮丹」該品項的搶購潮，一度被粉絲買到熱銷缺貨，再次顯見張員瑛超強帶貨實力及高人氣。

張員瑛（左三）所屬的IVE，昨一共抱走6項大獎，滿載而歸。翻攝IG@ivestarship



