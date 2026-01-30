張員瑛遭記者當眾嗆「早點來吧」 主辦出面道歉曝真相

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓人氣女星張員瑛昨（29）日出席一場戶外活動，卻因沒有準時現身而引發爭議。當天氣溫偏低，多名到場的記者在戶外久候，拍攝結束後，一名攝影記者當場對她大喊「員瑛，早點來吧！」畫面曝光後在網路流傳，引發外界討論。

根據南韓《世界日報》報導，張員瑛昨日出席在首爾聖水洞舉辦的品牌活動，據了解，她實際出現時間只比預期晚了約5分鐘，部分記者因長時間在低溫中等待，情緒逐漸不滿，才會在拍攝後忍不住罵：「員瑛，下次早點來吧！」當下張員瑛明顯愣住，尷尬表情全被鏡頭捕捉。

由於爭議越演越烈，主辦單位於30日出面說明，強調張員瑛並未遲到。主辦方表示，藝人原訂11時30分出席，張員瑛其實在11時25分就已抵達現場，但因會場前方無法臨時停車，才請她先行等候，實際上她在現場等待了約10分鐘。

主辦單位表示，「再次向在寒冷天氣中等待的各位記者致上誠摯的歉意。同時，因為錯誤資訊而對張員瑛小姐造成困擾與傷害，表達深深的歉意。」不少粉絲也替張員瑛抱不平，希望這一系列誤會不會對她造成太大影響。

