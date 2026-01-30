張員瑛遲到遭記者當面罵：以後請早點！尷尬反應全被拍

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓知名大勢女團「IVE」21歲成員張員瑛（장원영），擁有甜美的外型、精緻的五官、以及不科學的身材比例，被外界封為「12頭身美少女」、「人間洋娃娃」。然而，近日張員瑛出席活動時，因在拍攝環節「遲到」，現場一名疑似記者的男子，竟大聲對她喊「員瑛小姐，以後請早點到吧！」，張員瑛則尷尬的回頭看了一下。畫面曝光後，在網上迅速瘋傳，而主辦方也出面澄清強調「張員瑛並沒有遲到」。





張員瑛「遲到5分鐘」遭記者當面罵：以後請早點！「尷尬反應全被拍」主辦方澄清了

張員瑛身穿一套鵝黃色套裝出席品牌活動。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

遭記者喊話「早點到」 張員瑛驚訝表情全被錄

張員瑛29日身穿一襲鵝黃色套裝，頂著寒風出席一場活動，然而她卻捲入「遲到風波」。從現場的畫面中可見，當活動拍照環節結束，張員瑛正準備轉身離開時，現場突然傳來一名記者大聲喊道：「員瑛小姐，以後請早點到吧！」。聽到這句話後，張員瑛明顯露出驚訝與慌張的表情，並回頭對記者露出了尷尬但又不失禮貌的微笑。沒想到，影片中的記者們竟開始哄堂大笑，還傳來有人說出「真痛快啊」的話。

現場記者不滿張員瑛遲到5分鐘，直接開嗆「以後請早點到吧」。（圖／翻攝自X平台）

韓網反應曝光

影片曝光後，立刻引來韓國網友們的撻伐。不少網友痛批現場記者沒有素養，「向張員瑛道歉」、「如果一群人那樣說話，還互相嘲笑，那對聽到這些話的人來說肯定很不舒服」、「張員瑛應該有苦衷，我認為她不是會遲到的人」、「那些記者看起來就像一群惡霸在嬉笑打鬧」、「就算真的遲到，也不能如此無理吧」、「記者的口氣真令人不爽」。

主辦方澄清張員瑛當天沒有遲到，是因等待停車位加上登場訊息接收有延遲，才導致遲到5分鐘。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

主辦單位道歉並還原真相

針對張員瑛的「遲到風波」，主辦單位立刻在當天發出聲明澄清，原先告知張員瑛的到達時間為上午11時30分，而張員瑛於11時25分就已抵達活動現場，「當時活動執行人員表示現場門口無法停車，要求張員瑛小姐方先行稍作等待。因此，張員瑛小姐在現場等待了約 10 分鐘以接收登場信號。由於活動執行方的信號延遲，導致張員瑛小姐並非在原定的 11 點 30 分，而是在 11 點 35 分才收到信號並登場」。

此外，主辦方也向現場記者們致歉，「對於讓各位記者在寒冷的天氣中等候，我們再次深表歉意。此外，對於因錯誤資訊而造成張員瑛小姐的名譽受損，我們也感到非常抱歉」。





