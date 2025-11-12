張員瑛霸氣出手！無貸款買3.6億頂級別墅 外觀曝光「女神金泰希當過鄰居」

張員瑛購入豪宅的原因，經紀公司Starship Entertainment回應了。（翻攝自張員瑛IG）

南韓人氣女團IVE成員張員瑛以年僅21歲之姿，展現出驚人財力！據韓媒今（12日）報導，她今年3月以137億韓元（約新台幣3.6億元）購下位於首爾龍山區漢南洞UN Village的高級別墅「LUCID HAUS」，並於上月完成產權登記。

消息指出，張員瑛購入的住宅為專用面積244平方公尺（約73.8坪），登記文件顯示並無設定任何抵押權，外界推測她是以全額現金一次付清，出手闊綽令人咋舌。

據悉，「LUCID HAUS」是DL集團（原大林集團）第三代代表李海成創辦的大林D&I的首個開發項目，過去由DL集團第二代、前大林通商代表李志勇所持有。該社區僅有兩棟共15戶，位處UN Village核心地段，可遠眺漢江與南山，並配備24小時保全系統、專屬電梯，以高度私密與安全著稱，是首爾名流爭相入住的夢幻豪宅。

外界推測張員瑛是以全額現金一次付清，出手闊綽令人咋舌。（翻攝自張員瑛IG）

值得一提的是，韓劇女神金泰希及歌手兼演員Rain（鄭智薰）婚前也曾居住於此。金泰希當年於2012年以43億5千萬韓元購入同棟住宅一戶，並於2018年以64億韓元售出，短短6年間房價漲幅超過20億韓元，顯見地段保值性極高。

韓劇女神金泰希及歌手兼演員Rain（鄭智薰）婚前也曾居住於此。（翻攝畫面）

對於張員瑛購入豪宅的原因，其所屬經紀公司Starship Entertainment回應表示：「因屬於藝人私人事務，難以確認細節。」但補充道：「據了解，這是為了與家人同住而購買。」

2004年出生的張員瑛自出道以來憑藉出眾外貌與舞台實力，成為IVE的核心成員與代表人物。今年她活躍於各大品牌代言，包括友利銀行、Malto、賓格瑞、Dyson、Dashing Diva、BETTER、JIM BEAM、New Balance等，堪稱南韓廣告界的「人氣王」。

張員瑛堪稱南韓廣告界的「人氣王」。（翻攝自張員瑛IG）

張員瑛不僅人氣持續攀升，如今更以驚人財力坐擁首爾頂級地段豪宅，完美印證「大勢女神」的超強實力。

