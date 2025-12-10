張員瑛靠一身寶格麗炸全網！平口短洋裝秀天花板級鎖骨線、逆天長腿性感又高級

（圖／張員瑛 IG）

2025 AAA（Asia ArtistAwards）雖然已完美落幕，不過話題持續熱燒不斷，尤其是，以主持人身分亮相的女神張員瑛，她穿上一襲華麗公主風禮服，恍如真人版的冰雪奇緣女主角降臨現場—華麗、亮眼、夢幻，全場焦點瞬間被她收編，社群網友更是瘋狂刷屏：「員瑛根本公主本尊！」、「這是人間珍珠嗎？」引發各大論壇熱烈討論！

（圖／izone___jangwonyoung IG）





不過如果你以為張員瑛的時尚攻勢只停留在典禮當天，那就大錯特錯了！典禮後她在個人社群投下一組「殺傷力滿分」的新美照，瞬間再度引爆網路。

張員瑛黑色花朵短洋裝 × BVLGARI Divas’ Dream系列、神仙下凡等級的美

張員瑛這次換上一件黑色平口花朵裙擺短洋裝，肩頸線條優雅、鎖骨美得彷彿能切開空氣，纖細手臂與一雙逆天長腿更是完美視覺焦點。造型介於甜美與冷豔之間，完美展現「可以是公主，也可以是女王。」

（圖／張員瑛 IG）

（圖／張員瑛 IG）





而真正讓整體氣場飆升的，正是她全身佩戴的 BVLGARI Divas’Dream 系列珠寶，閃耀但不喧賓奪主，精緻卻又讓人無法忽視。Divas’Dream 項鍊，扇形線條貼著鎖骨，視覺像光芒一般盛開。耳環勾勒臉部輪廓讓五官更立體、而手環、戒指與腕錶疊戴卻不浮誇，滿滿的優雅～

（圖／張員瑛 IG）





每張照片都像是時尚大片，完全看得出她 20 歲年紀的少女感，又同時兼具成熟的高級氛圍。

（圖／張員瑛 IG）





聖誕氛圍美照、張員瑛就是那顆最亮的節慶之星

日前、張員瑛也提前在社群釋出一組聖誕氛圍滿點的造型照，堪稱今年最療癒的冬季視覺。照片中員瑛靠在聖誕樹旁、摸著聖誕葉、或微笑、或 wink的樣子，完全像少女漫畫的節慶封面照，超級夢幻，直擊粉絲心臟的甜蜜暴擊！

（圖／張員瑛 IG）





她穿著MIU MIU灰色V 領針織上衣，鬆軟、溫暖、顯鎖骨；搭配黑色短裙，少女感瞬間提升。最加分的則是她隨興披上的咖啡色皮草，把整個冬季氛圍拉到極致。

（圖／張員瑛 IG）





但最搶鏡的永遠是那顆—MIU MIU Solitaire亮面皮革手袋。亮面小牛皮在燈光下反射出柔亮光澤，結構化線條優雅得像精心雕刻出的建築，低調卻絕不普通。這款包靈感來自Miu Miu 2006年典藏，既帶著古典主義的細膩，又有當代實驗風格的自由感，是時髦女孩冬季穿搭的那顆「點睛之星」。

（圖／張員瑛 IG）





