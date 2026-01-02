張員瑛：「香港是最愛的國家」惹毛小粉紅！MAMA花絮引爆中韓網戰

娛樂中心／程正邦報導

韓團 IVE 人氣成員張員瑛（Wonyoung）因亮眼外型與時尚感被譽為「人間洋娃娃」，但其一言一行也常成為輿論焦點。近日 IVE 官方 YouTube 頻道釋出「2025 MAMA AWARDS 幕後花絮」，片中張員瑛脫口稱香港是她「最喜歡的國家之一」，瞬間觸動中國網友敏感的神經，遭批「分裂立場」，在微博引發大規模炎上。

張員瑛驚語：「香港是最愛的國家」惹毛小粉紅！MAMA幕後花絮引爆中韓網友論戰。（圖／翻攝畫面）

幕後花絮失言？一句「Favorite Country」掀波瀾

在 IVE 官方釋出的 MAMA 頒獎典禮側拍中，張員瑛在鏡頭前展現俏皮的一面，除了預約明年與粉絲再見，也興奮地分享對美食的熱愛。她感性表示：「我真的很喜歡香港，香港是我最喜歡的國家（Country）之一，今晚好想吃北京烤鴨！」

這段影片被截圖上傳至微博後，立即讓大批「小粉紅」跳腳，憤怒留言灌爆相關討論區。反對派怒轟： 「香港是地區不是國家，這不是常識嗎？」、「身為頂流偶像，這種原則性錯誤分明是故意的」、「別再拿口誤當藉口，這就是政治立場問題」。

另一派粉絲則緩頰，認為韓語中的「나라」（Nara）在口語習慣中常被泛指為「地方」或「國度」，未必具有政治意圖，「韓國人形容國內城市有時也會用這個詞」、「她從小當練習生，或許對地理概念不夠精確」。

張員瑛是韓國人氣女星。（圖／翻攝自張員瑛IG）

並非首次被出征！「鳳凰髮簪」曾引發文化掠奪爭議

這並非張員瑛第一次捲入涉及中國民族情緒的爭議。早在 2022 年，她前往巴黎參加時裝周時，特意介紹自己配戴的「鳳凰髮簪」，並強調「想在巴黎展現韓國的風情」。

當時此舉便遭到中國網友出征，認為「鳳凰」與「髮簪」皆源自於古代中國文化，砲轟她「文化偷竊」。儘管韓國文化專家解釋韓式髮簪（Binyeo）有其獨特演變與樣式，仍難平息網上的文化戰火。演藝與政治的紅線：韓星在華市場的挑戰

隨著 K-POP 全球化，藝人在受訪時的用詞經常被放大檢視。特別是涉及「領土主權」的敏感詞彙，稍有不慎就會演變成外交層級的網路出征。目前 IVE 官方尚未針對此片段說明，不過該花絮片已下架。

