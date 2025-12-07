張員瑛AAA喝的是什麼？答案揭曉：老賴的冬瓜檸檬 比例曝光

張員瑛主持AAA在台下喝飲料，露出驚喜表情；老賴茶棧公布品名正是冬瓜檸檬。翻攝老賴茶棧IG



韓國頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards（AAA）」6日首度移師台灣舉行，主持人之一的IVE成員張員瑛，被粉絲捕捉到空檔喝手搖飲時，露出驚豔表情，令人相當好奇喝的是哪家飲料。老賴茶棧今（12/7）證實是他們家的「冬瓜檸檬」。

張員瑛今年5月隨團到高雄參加拼盤演唱會時，指名要喝珍煮丹的「西瓜烏龍茶」，向來忌口的她，這次被發現接連嘗試兩杯老賴茶棧的飲品。

粉絲拍到，坐在台下休息的她，先拿起其中一杯喝了幾口，接著瞪大眼睛看品名，再驚喜地用手遮著嘴巴，然後邊輕擺頭邊喝，看起來相當喜歡，之後又拿了另一杯品嘗，直到上台前才交給工作人員。

畫面曝光後，粉絲狂問到底喝的是什麼？老賴茶棧今證實，是他們家的飲品冬瓜檸檬及冬瓜烏龍，張員瑛點的是多冰，而冬瓜品項的甜度不能調整。

消息一出，許多粉絲衝到店面指名要張員瑛同款，店家也笑說「我準備好了」。

