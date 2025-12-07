張員瑛AAA狂喝！「2款手搖飲曝光」 老賴茶棧開心揭密

女團IVE成員張員瑛。（圖／翻攝自張員瑛 IG）





第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮昨（6日）於高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，邀請女團IVE成員張員瑛以及2PM成員李俊昊擔任主持人，而張員瑛在台下喝飲料的畫面被拍下後，也引發大眾討論，其喝的手搖也曝光。

張員瑛昨日在《2025 AAA》擔任主持人，整個人的儀態到主持流程都備受好評，在台下候場時，也被拍到喝著台灣手搖，許多粉絲拍下影片也紛紛敲碗想知道張員瑛喝的是什麼，手搖店老賴茶棧也發聲了。

昨日張員瑛在台下喝的2杯手搖，都是出自於老賴茶棧的飲品，分別是冬瓜檸檬以及冬瓜烏龍，甜度冰塊都是全糖多冰，而老賴茶棧表示：「張員瑛是真心喜歡主動喝的，非常開心！」



