張啓楷促啟動「台巴直航」擴大科技合作 籲將核能合作列入對美談判核心議題

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今(3)日在立法院質詢外交部長林佳龍時表示，國會跨黨派訪問團甫結束美國、巴拉圭行程，期間不僅獲巴國總統、國會領袖高度肯定台灣，雙方也多次重申長達68年的邦誼堅固。他並點出三項當前最迫切的國家層級合作議題，包括「台巴直航」、「台巴科技合作」及「對美核能合作」。

張啓楷指出，巴方從總統到議長一致向台灣提出最重要訴求──台灣—美國—巴拉圭直航。目前往返需在巴西轉機，飛行與等待時間動輒超過一天，不僅民眾往返不便，也不利雙邊經貿推動。他要求外交部應立即會同交通部啟動專案，「不能讓關鍵航線一拖再拖」。

外交部長林佳龍出席立法院國防與外交委員會報告並備詢。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷表示，台巴合作的科技大學廣受當地歡迎，甚至錄取率達10取1，但每年僅百名學生，無法支撐即將啟動的台巴智慧科技園區需求。目前巴國正全面推動數位轉型，最大阻力就是人才不足，台灣應加速協助，包括擴大培訓規模、增加技術導入、建立長期合作鏈結，成為深化雙邊科技合作的核心窗口。

立法院副院長江啟臣11月18日率跨黨派立委訪問團赴巴拉圭、美國參訪，張啓楷為其中一員。(圖／張啓楷國會辦公室)

在對美關係部分，張啓楷再度要求政府把核能合作列入對美談判重點。他表示，在美國高關稅即將落地、台美逆差持續擴大下，台灣更需爭取真正能改善國內需求的合作項目，而核能正同時兼具能源安全與經貿平衡的雙重效益。

張啓楷透露，美方已多次表態願意協助台灣，包含核能技術、核燃料處理等合作可能性，美國核電廠延役所需時間僅1.5至2年，遠優於台灣的3至4年，展現行政效率與專業差距。

然而，外交部僅回應「相關主管機關有交流」，未能提出具體時程；張啓楷批評這無法因應台灣迫切供電需求，「既然核能合作能降低逆差，也能補足電力，不知政府為何一再延宕？」

針對外界質疑國安會與外交部溝通不順，甚至傳出林佳龍曾被拒於國安會議之外，張啓楷要求外交部長林佳龍說明，以免影響整體外交協調。他強調，能源、關稅、國安等議題事關國家利益，各部會必須維持一致性，不能各自為政。

張啓楷並呼籲行政部門，應正面回應台巴直航、科技合作與核能合作三大議題，並提出具體時程與執行方案，才能避免外交關係、國際市場拓展及國內能源安全同時受到衝擊。

