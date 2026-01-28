張啓楷協商扯媒體變「民進黨第二文宣部」 綠嗆翻：又在惡意造謠

記者楊士誼／台北報導

立法院今（28）日針對衛星廣播電視法修法進行朝野協商，民眾黨團副總召張啓楷稱，政府將標案給特定媒體，使媒體成為民進黨第二文宣部，而民進黨團書記長陳培瑜則痛斥張啓楷「又在造謠」，協商時應就法論法，民進黨總召柯建銘也批評，張啓楷要針對內容，不要插播，更直言此次修法「講白了就是中天條款，我們無法接受」。

國民黨團書記長羅智強稱，民進黨上次沒完成簽署協商結論，民進黨應表達哪裡有意見，民進黨團總召柯建銘則表示「講白了就是中天條款，無法接受」，民眾黨團副總召張啓楷則表示，上次朝野協商時有通過公開透明的條款，衛星廣播電視拿了標案跟補助後需定期公開，做此修訂是因政府重大標案都集中在某些媒體上，而NCC在2024年承諾要修「廣電三法」落實民眾黨的「公開透明」，要堅持黨政軍退出媒體的原則

廣告 廣告

國民黨團總召傅崐萁則表示，台灣是民主國家必須要有新聞自由，黨政軍因此應退出媒體和校園，國民黨也完全退出校園、媒體和軍隊，然民進黨比過去封建的國民黨還腐敗，把黑手伸入校園跟媒體和軍中，將NCC當作打手，媒體立場相左就受到打壓甚至被吊照，非常離譜，因此要求公開透明，讓媒體自由留下一線生機。

張啓楷也抨擊，政府將標案、補助給某些特定媒體，讓媒體變成民進黨的第二文宣部；民進黨團書記長陳培瑜痛斥，張啓楷又在造謠，惡意指涉特定媒體，協商時應就法論法，不要再惡意造謠，希望協商可以和平處理。柯建銘也批評，法案協商要針對內容，不要插播。

韓國瑜隨後宣讀協商結論，第4、第20、第49條與第66條之一均不修正，並不增訂第12條之一、第58條之一，此外第5、10、17、18、19及第50條均保留送院會處理，並增列附帶決議一項，此外其餘部分均照審查結論通過。而院會處理保留條文時應由各黨團各推派一人發言，逐條討論時不發言，並保留各黨團版本先後表決。

更多三立新聞網報導

柯文哲交易法案哪招？吳子嘉揭他背後算計：自私

黃暐瀚質疑柯文哲一法換兩案：人工生殖法通過，擋軍購理由會消失？

柯文哲竟喊拿代孕換軍購！吳靜怡批「壞人」：傷害台灣

柯文哲自爆「用人工生殖法換軍購過關」吳思瑤最新表態：民進黨抵死不幹

