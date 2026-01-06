張啓楷協調中央地方成功「排除卡關」 嘉義校園與棒球場改善經費露曙光

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法委員張啓楷今（6）日下午與同黨立委劉書彬，邀集教育部、運動部等相關部會官員，前往嘉義市嘉北國小，針對嘉北、志航、蘭潭等國小，以及嘉義國中、蘭潭國中與嘉義市棒球場照明改善等6項長期卡關的補助案件，召開中央、地方與校方三方協調會。經充分溝通後，相關案件可望於今年初完成修正並獲得補助，成功排除多年卡關問題。

張啓楷針對嘉北、志航、蘭潭等國小，以及嘉義國中、蘭潭國中與嘉義市棒球場照明改善等6項長期卡關的補助案件，召開中央、地方與校方三方協調會。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷指出，嘉義市政府教育處提報的114年教育與體育相關補助計畫，內容涵蓋校園安全、教學品質與城市運動發展，但因制度與程序因素遲未核定。為讓中央部會更完整掌握實際需求，他特別邀請教育部與運動部實地了解現況，透過面對面座談，將問題一次說清楚，協力尋求解方。

張啓楷與同黨立委劉書彬，邀集教育部、運動部等相關部會官員一同合影。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷表示，此行重點之一為「嘉義市棒球場照明改善工程」，總經費約3,638萬元。嘉義長年為台灣棒球人才重要培育城市，棒球不僅是運動，更是地方文化資產，球場照明設備是否完善，直接關係夜間訓練安全、賽事承辦能力及城市整體運動量能，期盼新成立的運動部在掌握現況後，支持改善計畫，延續嘉義棒球城市能量。

民眾黨立委劉書彬在協調會中發言。(圖／張啓楷國會辦公室)

對此，運動部表示，因部會甫成立，既有年度計畫額度已用罄，最晚將於2月向行政院提出修正計畫，並正式納入職業運動賽事場域優化方案，力拚3月通過；待嘉義市政府提送完整計畫後，照明改善工程預算即可循程序核定。

校園音響設備老舊問題是困擾嘉北國小師生的憂慮。(圖／張啓楷國會辦公室)

在校園建設部分，張啓楷特別關注「嘉北國小演藝廳整修工程」。他指出，嘉北國小長期深耕音樂與藝術教育，演藝廳為學生排練、教學與成果發表的重要場域，整修工程攸關安全與專業品質。原本中央補助比例僅25%，經協調後，決議將預算修正控制於1,000萬元內，並將中央補助比例提高至45%，有效減輕地方與學校負擔。

現有地坪狀況與場地未能符合校園應有的發展需求。(圖／張啓楷國會辦公室)

此外，志航國小圖書館修繕、蘭潭國小校園地坪整修、嘉義國中藝文館音響設備更新，以及蘭潭國中校園廣播影音系統更新等計畫，也在會中逐一討論。張啓楷強調，雖然案件規模不同，但都與學生學習品質與校園安全密切相關，期盼透過此次現勘「一次盤點、一次到位」。經協商後，各校將依安全與節能重點修正計畫，再向教育部提案，預期今年初可獲明確回應。

張啓楷表示，感謝劉書彬委員共同南下關切，也感謝教育部、運動部、嘉義市政府及各校代表與會。各方就經費來源、核定程序與施工期程充分交換意見，已成功突破卡關瓶頸，未來將大幅改善校園與體育場老舊危安設施，確保學子與選手的學習與訓練安全。

