張啓楷參選嘉義市、力拼再次加碼普發6000元 柯文哲說話了！

台灣民眾黨今（24）日正式宣布徵召立法委員張啓楷參選嘉義市長，由黨主席親自授旗，前主席柯文哲也透過影片力挺，直言張啓楷是返鄉服務，希望大家給他機會。

柯文哲希望嘉義市民給張啓楷一個返鄉服務的機會。（圖／翻攝自民眾黨影片）

張啓楷表示，嘉義市是一座有歷史、有文化、有優良傳統且持續努力向前的城市。他從小在嘉義長大，深刻感受到嘉義市民在溫暖有愛的同時，更展現出勇敢與堅強。他指出，自1982年嘉義市改制為省轄市以來，歷任市長來自不同政治背景，無黨籍市長比例更是全台最高，這正說明嘉義市民「不看顏色，只要出色」。

民眾黨立委張啓楷。（圖／民眾黨提供）

針對參選規劃，張啓楷提出兩項重要宣示。第一，今天的徵召是整合的開始，將努力促成藍白合，共推最強、最有勝算的候選人。第二，嘉義市將在過年前加發每位市民6000元紅包。他強調自己長久研究預算、財政專業，有3本專書，在立院問政也力爭嘉義市的建設和經費，當選市長後會為市民打造更好的工商環境，並做好開源節流，力拼能再次普發6000元給市民的機會。

張啓楷坦言，嘉義仍有三大關鍵問題未解決。第一，高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎。第二，行政院堅持不執行三讀通過的財劃法，導致嘉義市補助款一次被砍69億元。第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元。

柯文哲也透過影片表示，嘉義市民是相當有個性相當獨立的，他們看人不是只有看顏色，看他到底做的好不好。他指出，台灣的民主發展，嘉義市是有很大的功勞。柯文哲強調，張啓楷本人就是嘉義人，這一次算是返鄉服務，而且他已經在立法院磨練了兩年以上，也有中央的經驗，過去就是財經記者，對台灣的經濟發展非常的熟悉，是一個非常認真非常努力的人。

