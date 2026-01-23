張啓楷問「賴清德民調不好就解決做民調的人？」游盈隆笑了

行政院秘書長張惇涵（右）、中選會主委被提名人游盈隆（中）、中選會副主委被提名人胡博硯（左）。 圖：民眾黨團 / 提供

[Newtalk新聞]

行政院秘書長張惇涵今（23日）上午偕同中選會7位被提名人拜會民眾黨團，民眾黨團副總召張啓楷當場點名中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆，詢問他怎麼看有媒體指總統賴清德找他，是因台灣民意基金會做的賴總統民調滿意度不高，「滿意度提升不了，所以就解決那個做民調的人」，問他對這評論的看法，游盈隆聽聞後，則當場笑了。

張惇涵、副秘書長阮昭雄上午偕同中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯及5位中選會委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義，赴民眾黨團拜會。

廣告 廣告

張啓楷發言時，特別點名游盈隆，指很多媒體評論，賴清德總統會找游盈隆來，是因台灣民意基金會所做的民調，賴清德有陣子的滿意度不高，因為滿意度提升不了，所以就解決那個做民調的人，「你對這樣的評論，有什麼看法？」

張啓楷言論一出，游盈隆忍不住笑了，一旁的胡博硯也笑出來。

張啓楷表示，賴清德總統民調最近沒有拉起來的一個重要原因，就是獨立機關不獨立有很大的關係，包括：NCC、大法官、監察院等，連中選會也很好一段時間被認為是執政黨打手，獨立機關的獨立性、公正性已不見。

張啓楷也質疑，游盈隆上台後，怎樣可以找回以前被尊敬的中選會？並稱游盈隆「也是民進黨喔！」游盈隆趕緊說「我是無黨」，張惇涵也幫澄清「他是無黨籍」。

張啓楷聽聞後笑說，原來變無黨籍，那游盈隆應該要跟大家講一下，怎樣重振以前中選會的獨立性跟公正性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不在籍投票爭議》攜22縣市意見報告 張惇涵酸黃國昌：放心 非密件可帶出

黃國昌曝祖源「紫雲黃氏」黃智賢轟：為利益當街認爹娘！鋪陳尋根作為登陸入場券