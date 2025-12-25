張啓楷喊「過年前完成藍白合」！鄭麗文「沒特別時間點」：照時程進行中

記者楊士誼／台北報導

民眾黨徵召民眾黨立院黨團副總召張啓楷參選嘉義市長。張啓楷稱，希望在農曆年前完成藍白合，推出最強人選，這樣才有勝算。國民黨主席鄭麗文今（25）日表示，個別縣市目前還沒有確定的時間點，正按照兩黨的提名程序進行中，國民黨方面則在內部協商，等人選確定會進入與民眾黨共同提名的機制。

鄭麗文上午出席「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會受訪表示，她很感謝賴香伶、邱淑媞等人深入討論土地正義、青銀共創等議題，有些議題也是針對明年地方選舉，或是可在國會共同推動的政策。她表示，藍白雙方會有全面對接跟相關討論，對於重大國家發展政策，兩黨深思熟慮後在推動上不會有任何問題，未來也會持續往這方向作為「藍白合」核心任務與工作。

另針對提名有既定時程，鄭麗文則表示，個別縣市目前還沒有確定的時間點，正按照兩黨提名程序走，現在國民黨方面進行到內部協商中，等到國民黨人選確定，也會進入與民眾黨共同提名的機制，昨日中常會上也通過「兩黨提名小組」人選，正按照時程推動中。

