張啓楷宣布參選嘉義市長 盼農曆年前藍白完成整合

民眾黨籍立委張啓楷今天(24日)正式宣布投入2026年嘉義市長選舉。張啓楷強調，只要藍白合、推出最強人選，就能贏下選戰，他希望相關整合能在農曆年前有結果。另外，國民黨也成立「兩黨協商工作小組」，強調將依黨內的民主決策程序推動藍白合作。

台灣民眾黨24日舉行中央委員會，通過徵召黨籍立委張啓楷代表民眾黨參選2026年嘉義市長選舉。張啓楷於會後記者會表示，這2年他雖然擔任的是不分區立委，但也把自己當成嘉義市的在地立委，未來會持續為嘉義市民努力。

張啓楷分析嘉義市民的政治傾向，民進黨約占4成、國民黨3成5、民眾黨則是2成5，因此，只要藍、白能整合出一組人選，一定有機會贏下嘉義市長。張啓楷說：『(原音)我們今天的徵召是一個整合的開始，我們會要求在盡速的時間內，最好、最快能夠在農曆年前完成整合。藍、白推出一組最強、最有勝算的候選人。』

同時間，國民黨也召開中常會，並正式成立「兩黨協商工作小組」，由副主席兼祕書長李乾龍擔任小組召集人。黨主席鄭麗文表示，國民黨將積極推動藍白合作。鄭麗文說：『(原音)我們積極的推動藍白合作，在進行相關的提名作業，未來也會按照制度，跟大家正式在中常會宣布通過，尋求黨內正式的民主決策程序，確立所有相關遊戲規則務必公開、公平、公正。』

不過，國內媒體報導指稱民進黨籍立委王美惠與現任國民黨籍市長黃敏惠私交甚篤，黃敏惠將支持王美惠參選市長，並於選後參加立委補選，等同職位互換。對此，張啓楷強調自己與黃敏惠不論公、私都有良好互動，他相信只要藍、白能整合，黃敏惠一定會站到第一線輔選。

民眾黨前黨主席柯文哲也特別錄製影片，表示嘉義市民相當有個性、獨立，看人不會只看顏色，而是做得好不好，他拜託嘉義鄉親給張啓楷一個機會。(編輯：宋皖媛)