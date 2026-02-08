張啓楷扶神農大帝轎參與迎春遶境 祈願眾神護佑嘉義鄉土

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，全程參與嘉邑祀典大天宮神農大帝依循古禮出巡舊諸羅四城門，祈願眾神護佑嘉義鄉土。（圖/張啓楷競選總部提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】2026嘉義市長民眾黨參選人張啓楷，2/7日參與嘉邑祀典大天宮神農大帝依循古禮出巡舊諸羅四城門，所舉辦的丙午年迎春平安遶境，自早上八點起全程隨行，並以扶轎方式一路陪同隊伍行走，直到晚間七點完成整段行程，祈願眾神護佑嘉義鄉土。

嘉義市長參選人張啓楷表示，迎春遶境是嘉義長期傳承的重要民俗活動，非常感恩能跟著隊伍一起走、一起流汗。透過從早到晚隨行遶境，實際走進街區與巷弄，直接感受地方信仰在市民生活中的位置，隨遶境隊伍走完全程，用心祈願嘉義市土地及鄉親。

張啓楷說明，今年迎春平安祭典由嘉義市長黃敏惠擔任點禮官，與嘉邑祀典大天宮董事長鄭明山及各界來賓，為芒神與春牛開光點睛，並恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，象徵迎春啟歲、勸勤農作。這次的相關活動源自清代官廟「嘉邑先農壇」，迎春文化在地方歷史中已有長久發展，並見於《諸羅縣志》記載，他指出，迎春禮在日治時期中斷超過百年，近年才在地方信眾與大天宮努力下恢復舉辦，這段歷史本身就反映文化保存並非理所當然，而是需要長期投入。

張啓楷強調，迎春遶境不只是儀式行程，更是從早到晚用心感受、用身體傳承嘉義歷史人文的過程。文化的延續，需要人願意付出時間與體力，傳承儀式一步一步走下去。他用雙腳完成全程，以實際行動陪著嘉義市接續傳統、走向未來，讓這份屬於嘉義的文化記憶延續。