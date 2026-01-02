政治中心／綜合報導

嘉義市長選戰熱度升溫，民眾黨徵召立委張啓楷投入戰局，前民眾黨主席柯文哲也證實，這個周末將會南下進行輔選，不過面對綠營對手王美惠早早啟動選舉模式，嘉義的藍白合都還沒底定，未來是否會形成三腳督局勢，瓜分票源有待觀察。

來到黨團，張啓楷第一件事，是先拍了拍前主席柯文哲肩膀，才坐了下來，對於柯文哲能再踏進立院，欣喜之情溢於言表。

民眾黨團副總召張啓楷：「柯P在關心那個國昌的寫真集，他比較關心明天的嘉義對不對。」

前民眾黨主席柯文哲：「民眾黨在選舉上有需要義不容辭，明後兩天會到嘉義去，因為以張啓楷的學經歷，包括在立法院表現過去資歷，我覺得當嘉義市長最好的選擇，這毫無懸念，那你講2028，我跟你講還是那句話，2026先過去再講吧。」

張啓楷投入嘉義市長選戰，柯文哲證實「週末南下輔選」。（圖／民視新聞）

2026縣市長選舉，民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長，柯文哲這個周末連著兩天南下輔選，看得出要帶領民眾黨擴張版圖的企圖心。嘉義市國民黨籍現任市長黃敏惠兩任屆滿，不得連任，綠白對市長寶座虎視眈眈。民進黨早就拍板，徵召現任立委王美惠出線，白營則是由張啓楷參戰，國民黨部分目前有市議員鄭光宏、陳家平及醫師翁壽良三搶一，藍白整合將是影響選情的關鍵。

張啓楷投入嘉義市長選戰，柯文哲證實「週末南下輔選」。（圖／民視新聞）嘉義市議員（國）陳家平：「不管是在藍跟白，我們都希望讓大家可以先坐下來，討論好以後，然後提出一個最好的方案，如果有必要的時候，還是希望透過機制，然後產生最強的候選人。」

立委（民）王美惠vs.記者：「（柯主席接下來會常到嘉義輔選）謝謝，（會對你選情造成影響嗎），謝謝我們繼續努力。」

嘉義市長這戰，未來藍白合是否會變「三腳督」有待觀察，但相比之下，民進黨早早定於一尊啟動選舉模式，已經贏在起跑點上。

