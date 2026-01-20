張啓楷挺共諜案記者拿「這貪污案」比擬 律師：柯文哲衰爆

柯文哲日前南下到嘉義與張啓楷一起跑行程。（翻攝自張啓楷臉書）

民眾黨立委張啓楷日前聲援因涉《國安法》被羈押的中天記者林宸佑，質疑「如法炮製柯文哲案」，要求檢調拿出明確證據。律師黃帝穎今（20日）則指出，共諜案已有3大致命證據，包括金流掌握、共犯坦承及對話通聯被破解，直言張啓楷「法盲挺共諜主播大翻車」，並諷刺：「柯文哲衰爆，貪污案還沒宣判，又被張啓楷比擬共諜案！」

林宸佑因涉嫌共諜案遭羈押禁見，張啓楷日前在「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」上公開聲援林宸佑，質疑檢調是否「一體作業」，並批評案件處理方式「如法炮製柯文哲案」，呼籲檢調勿枉勿縱，同時要求自制，並拿出明確證據。

對此，黃帝穎今日在社群發文反駁，指出共諜案已有3大致命證據：金流遭掌握、共犯坦承犯行及對話通聯被破解，據《鏡週刊》報導，林宸佑涉嫌行賄現役軍人，款項透過其帳戶匯出，金額恐達上百萬元，並涉及大量泰達幣，研判與中共滲透資金有關，且已有人坦承犯行。

黃帝穎批評，張啓楷為聲援涉案共諜主播而比擬柯文哲案，結果「大翻車」，並直言「柯文哲衰爆，貪污案還沒宣判，又被張啓楷比擬共諜案」。





