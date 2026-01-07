張啓楷提當選承諾 推國中小營養午餐全免、65歲長者健保全額補助

立委張啓楷7日表示，若當選嘉義市長，將推動國中小營養午餐全免，及65歲長者健保費全額補助。（圖/張啓楷辦公室提供）

繼台北市長蔣萬安昨(6)日拍板台北市國中小營養午餐全面免費後，宣布參選嘉義市長的立委張啓楷今(7)日提出二項重大大福利承諾，若當選嘉義市長，將率先推動國中小營養午餐全面免費，及65歲長者健保費全額補助，讓嘉義市民真正感受到政府的照顧與溫暖。

「孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根。」張啓楷表示，營養午餐免費，可以減輕家長負擔，也確保每個孩子都能吃得營養、健康成長；健保費全額補助，則是讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力，可以安心過每一天。

張啓楷說，65歲以上長者健保費由政府全額補助，之前柯文哲擔任台北市長期間就已實施，最近在嘉義也收到許多鄉親的建議及陳情，因此他期望透過此方式，真正照顧長者健康，減低65歲以上長者經濟負擔。

除了前述兩大福利政策外，張啓楷也提到，青年世代不僅需要工作，更需要安居的環境。他未來將善用中央補助與合理財政規劃，推動更多社會住宅與青年住宅方案，讓年輕人在嘉義市能安心成家、努力打拚，形成「友善孩童、照顧長者、支持青年」的良性循環。

張啓楷強調，嘉義市值得更好的生活品質。只要把資源用在對的地方，營養午餐免費、長者健保補助、青年社宅推動，全部都做得到。他呼籲市民一同支持改革與改變，讓嘉義市真正成為一個讓孩子放心成長、讓長者安心生活、讓青年放心成家創業的城市。

