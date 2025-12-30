張啓楷爆料：柯文哲南下嘉義助選 1/3、4合體開跑

民眾黨今徵召黨籍立委張啓楷參選 2026 年嘉義市長。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨日前正式徵召黨籍立委張啓楷參選 2026 選舉的嘉義市長，張今（30日）表示，創黨主席柯文哲預計本周六、日（明年 1 月 3 日及 4 日）會與他在嘉義市合體，幫他助選；至於嘉義市長選舉的「藍白合」進度，張啓楷預估，明年一月中旬就可完成、最晚農曆前年。

張啓楷今接受 CNEWS 匯流新聞網直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，一開始，張啓楷就爆料，柯文哲說嘉義會贏、一定要贏，將擔任他競選嘉義市長的重要位置，且是長駐嘉義，並預告本週六就開始啟動與他在嘉義密集拜訪重要人物。

廣告 廣告

張啓楷說，目前在思考要讓柯文哲擔任他選舉什麼樣的位置，像是競選總幹事、競選主委或競選總召，看大家認為哪個頭銜比較好，且是真正會下來輔選，並非只掛名，大家也會常常在嘉義看到柯文哲。

張啓楷提到，本周六、日，柯文哲將與他會在嘉義市合體，並密集活動。他透露，本來規劃 4 天行程，但柯文哲這張王牌，如果一出就是4天，似乎不太適合，所以先規劃 2 天，後面陸續再增加。

針對「藍白合」，張啓楷指出，「藍白合在嘉義一定會合」，因為這是民主聖地，他接受徵召，國民黨、民眾黨一定會合，且會出線一個最強的人選，他也講過，時程越來越好。

他認為，若時間可以的話，嘉義市長「藍白合」預估明年一月中旬就可以完成，若必要的話，稍後延一點到最晚明年農曆過年前應該也可完成。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔣萬安赴議會贈水果 綠喊中央總預算付委、酸雙城論壇返台就軍演

鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌：尊重國民黨內民主程序