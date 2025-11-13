張啓楷稱何晉滄承認對美投資金額 經部：不應憑空捏造

美媒報導指出，美方要求台灣投資規模落在3,500億美元至5,500億美元之間，引發討論。民眾黨立委張啓楷今天(13日)表示，經濟部次長何晉滄今天在立法院財委會上承認金額就是落在這個區間。不過，經濟部傍晚拿出立院備詢錄影連結及逐字稿，強調何晉滄的說法並非承認此事，僅指尚未簽訂，需經總結會議確認。經濟部也強調，各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

經濟部指出，針對美媒的報導，不僅行政院已回覆，經濟部長龔明鑫下午受訪時也提到這些金額都未經確認，待台、美談判結果確認後，會由行政院經貿談判辦公室及行政院副院長鄭麗君代表對外說明。

經濟部強調，立法院相關答詢資料都有錄音、錄影，民眾可公開參閱，經濟部也提供答詢逐字稿，呼籲各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

以下為經濟部提供11月13日立法院財委會張啓楷質詢何晉滄關稅談判逐字：

張啓楷：今天有最重磅的消息是剛剛傳出來，美國媒體說我們在關稅談判裡面，對美國的擴大投資是3,500億到5,500億美金，就是介在日本跟南韓之間，大概是多少錢？

何晉滄：報告，這個因為還還沒有簽訂哦，而且…

張啓楷：你去參加嘛，對不對？外國的媒體都都提出來了。

何晉滄：這整個金額，還要再經過這個最後一個總結會議啦，會去做確認，那我想這個應該是已經進入到最後階段了，那後續如果有進一步消息，我想我們那個行政院談判辦公室會…

張啓楷：現在這裡面有幾個很重要的啦，幾個很重要的，第一個賴清德總統一直在講，說我們擴大投資的同時，我們要換回來兩個，就是20、20+N這個事情，不能再疊加了。第二個就是232條款，對半導體，我們這些資訊業的，這個要有一個最惠國的一個優惠，這個要去力爭，好不好？

何晉滄：是。

張啓楷：第二個也很重要，你看南韓光是一個3,500億哦，他們總統李在明都直接講了，本來美國要求他說你馬上要給我錢，他說我破產，我外匯存底才4,100億啊，你現在要我投資3,500億，我沒有辦法。那我們台灣老實講，要超過3,500億也是一個很大的一個負擔。目前看起來這個方案應該就是鄭麗君講的那個台灣模式嘛。

何晉滄：對，是。

張啓楷：對啦，沒有錯嘛，就是我們的半導體產業園區去過去，然後產業自己過去，可是由政府來做擔保，作保人啦。

何晉滄：是，是。

張啓楷：那這個老講，我一直在提醒，會不會造成護國神山變成半屏山，我們的產業過去之後，半導體過去之後，到底有多少人才會被帶走，多少先進的技術會被帶走，會不會空洞化，這個我們自己要注意，好不好？要去努力，好。