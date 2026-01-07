即時中心／温芸萱報導

民眾黨立委張啓楷今（7）日在立法院質詢農業部長陳駿季，張啓楷稱去年曾協助調高公糧收購價格，遭陳駿季當場反嗆「公糧收購，不是你的貢獻，絕對不是你的貢獻」。

張啓楷今日在立法院質詢陳駿季時，將今年中央總預算卡關責任全推到總統賴清德及行政院長卓榮泰身上，遭陳駿季當場反嗆，沒有一個立法院，到現在都還不審查中央政府總預算的，從來沒有過。

接著，張啓楷續稱，去年總預算同樣卡關，但也有解決的個案，例如公糧收購價格調高，強調自己代表黨團與朝野協商後，促成農業部調整收購價格，後來預算就過了。

廣告 廣告

看到張啓楷一臉得意洋洋這麼說，陳駿季絲毫不留情面的開嗆，「公糧收購，不是你的貢獻，絕對不是你的貢獻」，讓張啓楷瞬間變臉。

陳駿季直言，如果收購價真的調高5元，台灣水稻就倒了，今年的糧價非常好，絕對不是你的貢獻，是農業部針對糧食產業升級多方面去支持才有的。

原文出處：快新聞／張啓楷稱促成「公糧收購價調高」 陳駿季嗆：絕不是你的貢獻

更多民視新聞報導

中國要哭了！華府要求委內瑞拉驅逐「中方勢力」

劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 日議員喊：想見面

高雄綠營初選民調曝光！「她」居冠 本人回應

