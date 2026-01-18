張啓楷稱林宸佑案綠色恐怖 吳思瑤批操作民粹：永遠為犯罪者講話

民進黨立委吳思瑤出席民進黨「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。楊亞璇攝



中天新聞台主播「馬德」林宸佑驚傳涉嫌《國安法》以《貪污治罪條例》，橋頭地院昨（1/17）裁定收押禁見。民眾黨立委、嘉義市長參選人張啓楷批綠色恐怖，對此，民進黨立委吳思瑤今天（1/18）痛批，他們是在鼓勵犯罪嗎？永遠在為犯罪者說話，或是在為涉嫌犯罪者創造一個鬥臭司法的這種輿論壓力。

吳思瑤說，她已經多次的說明，任何司法案件，核心是在證據，而不是政治，請民眾黨人要自制，個案的偵辦，就讓檢方好好的就事實去釐清，不要急切的來操作民粹或者是輿論辦案。

吳思瑤表示，尤其國安案件非常的敏感，共諜不管存在於哪一黨，都要嚴辦。如果有媒體人員涉案，也不論是在哪一個媒體，這都不需要有預設前提，所以司法案件的核心就是證據。

吳思瑤說，「我們實在很不樂見民眾黨人，一再的，他們是在鼓勵犯罪嗎？永遠在為犯罪者說話，或是在為涉嫌犯罪者創造一個鬥臭司法的這種輿論壓力。」再一次希望大家給司法辦案人員一個獨立的空間，國安案件非常敏感，政治人物請自制，不要發動這些莫須有的一個政治介入司法的老戲碼。

