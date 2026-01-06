張啓楷立委為嘉市政府及學校成功爭取經費 保障學子和選手安全

民眾黨不分區立法委員張啓楷邀教育部和運動部等相關部會協商嘉義市棒球場照明改善及嘉北、志航、蘭潭等國小、嘉義國中、蘭潭國中等多所學校申請補助案，力拚最快三月通過。（圖/張啓楷立委服務處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】民眾黨不分區立法委員張啓楷和同黨教育委員會召委劉書彬委員，今(6)日下午邀教育部和運動部等相關部會赴嘉義市嘉北國小，針對嘉義市棒球場照明改善及嘉北、志航、蘭潭等國小、嘉義國中、蘭潭國中等多所學校，長期申請教育部補助改善相關設施等六案仍未獲核定，經召集中央、地方與校方三方協調後，六項申請補助案可望在今年初修改後即能獲得「同意補助」。

張啓楷立委今天與同黨立委劉書彬委一起南下關切，並邀請教育部國教署國中小組副組長張硯凱、運動部設施司副司長潘婉馨、嘉義市政府教育處處長郭添財、科長李佳曄與科員王蕙萱及嘉北主任何怡儀、志航國小校長鄭婉鈺、蘭潭國小校長邱榮輝、嘉義國中校長莊裕庭與主任涂信智、蘭潭國中陳建銘、體育場幹事蔡明貴等人到場。針對申請補助案的經費來源、核定程序與施工期程交換意見，加速突破卡關，改善學校和體育場的老舊危安設備，大幅提升並確保學子和選手的學習和訓練環境。

廣告 廣告

爭取的補助案，包括嘉義市棒球場照明改善、「嘉北國小演藝廳整修工程」預算案、志航國小圖書館修繕工程、蘭潭國小校園地坪整修、嘉義國中藝文館演藝廳音響設備更新、蘭潭國中校園音響廣播器影音系統更新等。張啓楷強調，這些計畫雖各自規模不同，但都與學生學習品質與校園安全密切相關，盼透過現勘一次盤點、一次到位。經過討論後也達成共識，學校方面將原案再行修改，強調安全及節能等重點方向，再向教育部提出補助案，將可望在今年初得到明確回應。

張啓楷立委表示，嘉義市政府教育處提報之114年教育與體育六項相關補助計畫，卻牽涉校園安全、教學品質與城市運動發展，為讓中央部會更完整掌握現場條件與實際需求，請教育部及運動部赴嘉義市實地了解情況，透過三方座談下，將需求與問題一次說清楚，大家一起想方設法來解決這些急迫性需求。

張啓楷指出，今天考察重點之一是「嘉義市棒球場照明改善工程」（總經費新台幣3638萬元）。眾所皆知，嘉義長年是台灣棒球人才的重要培育城市，棒球不僅是運動，更是嘉義的文化底蘊，球場照明設備是否到位，直接影響夜間訓練安全、賽事承辦能力與城市推動棒球運動的整體量能，希望新成立的運動部能在掌握現況後，支持改善計畫，協助嘉義把棒球城市的能量延續下去。

運動部表示，因為部會剛成立，過去計畫額度已用完，最晚二月會向行政院提出修正計畫，並正式將職業運動賽事場域優化計畫列入，力拚最快三月通過，也希望嘉義市政府提送完整計畫後送部，屆時照明改善工程預算即可通過。