張啓楷自曝 本月被徵召選嘉市
明年嘉義市長選舉藍白合情形被各方關注，民眾黨主席黃國昌8日表示，會在適當時候完成徵召程序，若國民黨要推人，就進一步討論如何用最好方式選出最強團隊；有意參選的民眾黨團副總召張啓楷則自曝，應會在12月底前被徵召；國民黨嘉義市黨部表示藍白合是大前提，各黨可以自己先出牌，目前國民黨尚未啟動縣市長提名作業，一切等黨中央指示。
黃國昌昨被問到是否在12月底徵召張啓楷參選嘉義市長，他說，民眾黨有自己的節奏，要跟國民黨協調前，黨內程序必須完備，民眾黨會在適當時候完成徵召，若藍營沒要推人，就由張啓楷代表在野黨競逐嘉義市長；若藍營要推人，就再進一步討論怎麼用最好方式選出最強團隊。
張啓楷則自曝「嘉義市很快就會徵召」，這段時間他獲得很多鄉親催促，也想回去服務，會義無反顧往前衝，時間原則上在月底前。
據悉，國民黨11月29日在嘉義市辦黨慶後，組發會主委李哲華曾私下找有意競選嘉義市長的市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良面談，除說明黨中央目前提名作業情形和進程，也了解3人想法，但目前黨中央未與3人實質協調。
地方人士解讀，既然黨中央已定調藍白合，藍白先各推人選，再綜合評估，甚至用民調產生最強人選，沒有讓不讓的問題。
嘉義市長黃敏惠表示，有優秀人才願為嘉義市打拚都是好事。
因張啓楷等於宣告不競逐彰化縣長，彰化地方傳出可能由明年2月1日接棒張啓楷立委責任區的中正大學社科院長王安祥，代表民眾黨參選彰化縣長或員林市長。王昨說，不分區立委工作很多，他以立委工作為優先。民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭除祝福張啓楷，並表示縣黨部將全力配合中央規畫，持續推動民眾黨在地方深化與布局。
