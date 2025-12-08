張啓楷自爆12月底前獲徵召選嘉義市長！強調藍白合未破局

2026年嘉義市長選舉，外界關注藍白是否整合。對此，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今天透露，民眾黨徵召他參選嘉義市長的時間點應在12月底之前，並指民眾黨的徵召是按部就班、高潮迭起，嘉義市藍白整合最重要一步不是破局，反而是往前邁進一步。

民眾黨立院黨團8日上午舉辦記者會，民眾黨團總召的黃國昌、張啓楷、成大法律系教授許忠信、前立委陳琬惠與會。針對藍白就嘉義市長選舉整合進度，黃國昌說明，民眾黨有自己的節奏會往前走，要跟國民黨進行任何協調前，黨內程序必須要完備，就像之前徵召陳琬惠參選宜蘭縣長一樣，代表是民眾黨認證的最強候選人。

張啓楷表示，民眾黨的徵召是按部就班、高潮迭起，嘉義市很快就會徵召。他提到這段時間獲得很多鄉親催促，他也非常想回去幫鄉親服務，因此有3個原則，一是他會義無返顧往前衝；二是在時間上盡快、原則上應在12月底之前。

張啓楷說，第三個原則，民眾黨提名他後，嘉義市藍白整合最重要一步不是破局，反而是往前邁進一步。他說明，倘若國民黨沒人要參選，就由他為嘉義鄉親努力，若國民黨要推出人選，因目前有2位市議員跟1位醫師表態，那就先兄弟登山各自努力，之後兩黨坐下來討論雙方可接受機制，並推出一組最強且能勝選的人，才能服務嘉義鄉親。

