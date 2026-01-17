張啓楷舉辦參選嘉義市長記者會 喊話王美惠「共辦政見辯論會」

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌出席「向嘉義郷親報告」張啓楷參選嘉義市長記者會。民眾黨提供



備戰年底地方大選，民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今（1/17）天下午一同南下，為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選。張啓楷受訪時向對手民進黨立委王美惠喊話，希望舉辦政見辯論會，或者政見說明會，讓嘉義市民了解每一位市長參選人的市政願景和計劃。

民眾黨今天下午為張啓楷舉辦參選嘉義市長記者會，對於未來選情，黃國昌表示，張啓楷在立法院的表現有目共睹，跟對手民進黨立委王美惠的表現天差地遠，相信民主聖地的嘉義人一定會做出最好、最棒的選擇，就是張啓楷。

張啓楷表示，柯文哲、黃國昌都曾經講過，希望可以舉辦政見辯論會，或者政見說明會，跟王美惠、其他有意參選的人同台，向嘉義市民講清楚。他舉例，最近各地都宣布營養午餐免費，他已經公開表態支持，但王美惠沒有任何表態，「如果這是個題目，我們大家好好來討論一下。」

張啓楷指出，有關高鐵聯外嘉義輕軌，行政院竟然反悔，讓王美惠氣到哭，所以不管是財政、輕軌，還是重大交通建設，他希望可以在辯論會一項一項說明，讓嘉義市民了解每一位市長參選人的市政願景和計劃。

