張啓楷護林宸佑 黃帝穎：檢蒐證嚴謹才能在法院連過兩關

〔記者王定傳／台北報導〕中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，因涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國，而被橋頭地檢署依違反國安法、貪污治罪條例等罪，向橋頭地院聲押禁見獲准；民眾黨立委張啓楷卻說「用國安法辦台灣民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？」對此，律師黃帝穎說，檢方偵辦新聞主播通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，才可能說服法院連過兩關，核發搜索票及將被告收押禁見。

黃帝穎說，主播若對現役軍人發展組織涉犯國安法是7年以上重罪，現役軍人若拿錢背叛職務或國家忠誠義務，更涉犯貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，最重無期徒刑。

黃帝穎指出，司法實務上，檢方偵辦新聞主播通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院連過兩關。

黃帝穎指出，第一關為「法院裁准搜索」，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會核發搜索票，檢調也才能兵分多路搜索新聞主播及現役軍人處所；第二關為「法院裁定收押禁見」，檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院認定新聞主播及現役軍人等6人罪嫌重大且有羈押原因及必要性。

黃帝穎表示，法院開羈押庭審酌檢方聲押事由及偵查卷證資料後，檢方蒐證嚴謹具說服力，法院才會裁定被告6人全部羈押禁見。

