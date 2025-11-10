張啓楷質疑彰濱光電失火 又是小動物惹禍又是聯合再生

立法委員張啓楷今(10)日在立法院經濟委員會質詢時,針對彰濱工業區光電案場火災事件,質疑又是「小動物惹的禍」,且業者又是聯合再生公司。張啓楷指出,日本2019年千葉山倉水上太陽能發電所曾因颱風導致火災,台灣水面光電案場是否有相應的消防計畫和應對措施?他強調,沒有相對應消防能力就不該設置光電案場。

張啓楷更關注漁電共生開發的環境影響稽核機制存在明顯漏洞。他指出,室內漁電共生可開發面積達80%、開發強度強、無需地方溝通;相對的,室外漁電共生可開發面積僅40%、開發強度弱,卻需要環社檢核加上地方說明會。以台南市北門區錦湖里光電案場為例,第一型案件設置面積約186.86公頃,因屬「屋頂型」,竟可免召開地方說明會,也無需依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」實施環評。

張啓楷批評,開發面積越大,環境影響稽核機制卻反而更寬鬆,形同為業者「開後門」。此外,周邊居民根本無從查詢光電案場開發資訊,經濟部與台南市政府網站都查不到相關資料,嚴重侵害民眾知的權利。

張啓楷要求經濟部兩個月內提出火災二次污染問題的規劃、監督、處罰與善後做法,本周五前提交火災原因判定並公開災防計畫書,同時應以地圖形式呈現所有核准施工案場,並針對室內外漁電共生環評落差提出檢討報告。

（圖片皆由張啓楷辦公室提供）

