張啓楷轟NCC癱瘓阻改革 促盡速補提「委員名單」：跟時間賽跑

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院交通委員會今(8)日針對《衛星廣播電視法》修正草案進行逐條審查，討論焦點集中於媒體資訊揭露、股權透明與政府採購金流公開等制度性改革。民眾黨立院團副總召張啓楷表示，本次修法攸關第四權能否真正回歸民主監督軌道，強調不能再讓制度漏洞持續助長財團與政治勢力操控媒體，「政媒共生、黨檢媒一體的亂象一定要打破。」

張啓楷指出，媒體改革為柯文哲競選總統的重要政見之一。

張啓楷指出，媒體改革為柯文哲競選總統的重要政見之一。民眾黨團早在去年3月即由他與立委林國成提出修法版本，以「改革三箭」為核心精神，全面提升透明度、重建媒體專業。

張啓楷強調，部分媒體高度依賴政府採購、補助與廣告作為主要收入來源，且金流集中度過高，形成政媒一體化的嚴重隱憂。

張啓楷說明，「第一箭」要求衛星電視與廣播全面公開發行；「第二箭」要求股權與財務資訊完整揭露。他表示，衛星廣電事業是民主國家的重要基礎，但部分電視台早已偏離媒體本業，轉向土地開發、遊樂園等副業，造成產業嚴重畸形，「這在民主國家相當罕見」。

通傳會代理主委陳崇樹到場報告並備詢。

張啓楷說，而「第三箭」則指向政媒金流依賴結構。他強調，部分媒體高度依賴政府採購、補助與廣告作為主要收入來源，且金流集中度過高，形成政媒一體化的嚴重隱憂。因此修法應明文規範較完整的金流揭露機制，讓全民得以監督，避免暗箱操作。

張啓楷並引用先前媒體披露的「三立違法入股中嘉義案」為例，指出三立透過母公司、子公司與孫公司層層投資來規避監理，使NCC依現行規定「根本沒辦法管」。因此，民眾黨團版本增列第12條之一，要求新聞頻道、財經頻道或自播新聞節目的衛星廣電業者，每年都必須揭露主要負責人、董事、監察人、經理人及10%以上股東之關聯投資事業，避免利用多層結構隱匿金流與控制權。

對於公開發行規定，NCC代理主委陳崇樹以「衛廣頻道商業模式不同」為由持保留態度。張啓楷批評，若只依靠事後開罰卻不修補制度漏洞，根本難以杜絕相同情形再度發生，「你開了一個後門，有辦法把它堵起來嗎？」強調最有效方式就是事前揭露與強制透明。

張啓楷補充指出，即使《預算法》已要求政府須揭露採購與補助資訊，但「缺口在媒體端」。本次修法要求媒體也須同步揭露其向政府取得的補助、採購與廣告收入，讓資訊真正對外透明，而非僅政府揭露、媒體卻保持不透明。

張啓楷強調，改革能否落實，最大的關鍵在於NCC委員人事。他指出，陳崇樹已坦承「重大政策需要委員會通過，但NCC現在沒有委員會」，導致行政院遲遲無法提出院版修正草案。張啓楷批評行政院長卓榮泰未及時提名委員，已成改革被迫停擺的根本原因。

張啓楷在質詢中要求行政院立即補提名單，「要趕快去跟賴清德講、跟卓榮泰講，把NCC人事趕快提。」並強調修法是「跟時間賽跑」，行政部門絕不能再拖延。

張啓楷指出，若人事案持續擱置，NCC將長期癱瘓，「NCC以前形象不錯，這幾年卻被搞到變成政治打手」。他呼籲行政院提出「全民可以接受、專業性過關、獨立性足夠」的委員人選，讓《衛廣法》改革真正落實，重建第四權應有的專業與公信力。

