張啓楷關心嘉義市鄉親帶領舉辦「愛嘉義公益＋1」健康公益 提醒長輩健康保養安心迎冬 - https://www.watchmedia01.com

嘉義出生、成長的台灣民眾黨不分區立委張啓楷主動積極關心長者健康，提醒長輩冬季提前保養的重要性，呼籲政府更完整的長照與預防醫學政策因應。（圖/張啓楷立委服務處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義出生、成長的台灣民眾黨不分區立委張啓楷，今（29）日帶領嘉義黨部及服務處團隊，到嘉義市精忠新城日照中心舉辦「愛嘉義 公益＋1」公益活動，除主動積極關心長者健康，並提醒長輩們冬季提前保養的重要性，也呼籲政府面對快速高齡化社會，應以更完整的長照與預防醫學政策因應。

「愛嘉義 公益＋1」公益活動由嘉義服務處副主任林昱孜主持，活動內容包含為長輩們提供「健康講座」、「公益剪髮」、「中醫義診」等等，吸引社區長輩與民眾踴躍參與。活動也特別邀請中醫師，現場講解三伏三九養生，協助長輩了解「冬病夏治、夏病冬補」的概念；張啓楷委員也特別到場關心長者健康，並提醒長輩們冬季提前保養的重要性，也呼籲政府面對快速高齡化社會，應以更完整的長照與預防醫學政策因應。

張啓楷立委說，自己平常工作忙碌又少運動「醫生講的保養我也很需要」，強調正確的體質調理，加上社區活動與陪伴，才能真正讓長輩活得健康、活得快樂。很感謝精忠新城日照中心舉辦這項有意義的活動，這首場活動將從這裡出發，以後還會在嘉義市內陸續辦3到4場，希望大家告訴大家。因為嘉義市65歲以上人口已達19.7%，即將邁入超高齡社會，長輩們面臨的健康問題愈來愈多，從咳嗽、氣喘、頭暈、痠痛，到慢性疾病、重症控制等，都需要更完整方便的醫療與日常照護協助。

張啓楷立委指出，隨著季節溫差變化，也有長輩說「以前覺得還撐得住，現在一下冷一下熱，常覺得不舒服」，所以政府不只要強化醫療量能，更應推動社區型預防服務，降低老人反覆就醫的負擔。而面對超高齡化的社區，政府的長照政策必須更接地氣，尤其像嘉義市一樣的中南部縣市，子女多半在外地就學就業，平常根本無法陪同就醫，政府應提供更友善的整合式服務；像今天這樣社區據點的健康講座與互助功能也十分重要。

張立委強調，嘉義地區的醫療資源雖然豐富，但整合不夠到位，而高齡化是全台共同面對的國安問題，政府不能只把預算花在國防武器上，更應投入在老人照顧與長期照護，才能使維持國力。張啓楷最後感謝日照中心與所有志工的投入，並表示未來會持續推動嘉義社區健康活動，讓每位長輩都能享有更安心、更完善的健康服務，實現「點滴愛心、溫暖傳遞」的初衷。

