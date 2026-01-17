張啓楷陣營邀辯論 王美惠冷處理

民眾黨創黨主席柯文哲（左）、黨主席黃國昌（右）17日為張啓楷（中）站台，推薦他是最好的嘉義市長人選。（呂妍庭攝）

立委張啓楷將代表民眾黨選嘉義市長，在藍白合未定案前，即積極邁開選舉腳步，17日舉辦參選嘉義市長記者會，獲創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌等人站台，黃國昌還代他向民進黨嘉義市長參選人王美惠下辯論戰帖，但被冷處理。目前綠、白嘉義市長人選均已就戰鬥位置，只剩國民黨還在整合中。

從表態要擔任張啓楷競選總幹事後，柯文哲每周南下嘉義市陪同掃街拜票，昨天更與黃國昌、多位黨籍民代合體，一同向市民推薦張啓楷。雖藍營市長人選遲遲未定案，柯文哲仍重申，嘉市藍白只會有一組市長候選人，相信張啓楷出線後，一定會比對手好，盼市民給民眾黨、張啟楷一個機會。

廣告 廣告

黃國昌則說，張啓楷是財經專家，對預算、經濟與制度運作熟悉，在立法院的表現有目共睹，和未來競爭對手王美惠在立法院的表現天差地別，相信民主聖地、有智慧的嘉義人，一定會做出最好的選擇。黃國昌還代表張啓楷對王美惠下辯論戰帖。

張啓楷也說，可藉舉辦市政說明或辯論會，讓市民了解每位市長參選人的願景和施政方向。但對民眾黨出招，王美惠陣營不予回應。

前立委蔡壁如肯定張啓楷是接棒嘉義市長黃敏惠的最適合人選，具專業與執行力，值得市民託付未來。會中，張啓楷再度提出國中小學童營養午餐免費、65歲以上健保費政府補助、持續爭取輕軌、爭取續建社會住宅、可負擔住宅等政見。

柯文哲母雞帶小雞，持續拉抬張啓楷聲勢，國民黨內部表示，可以理解民眾黨大陣仗造勢、操兵，是為提高藍白整合籌碼。但國民黨市長人選尚在整合中，並不會如外傳禮讓民眾黨。