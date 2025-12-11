張啓楷：林欽榮、蘇麗瓊仇視柯文哲 6人證詞應畫叉

台北地院今（11日）開庭審理京華城案，到場旁聽的民眾黨立委張啓楷在庭訊結束後，受訪轉述指出，被告柯文哲等人的辯護律師主張，前台北市副市長林欽榮、前北市府秘書長蘇麗瓊作證時充滿仇恨；前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、都發局前總工程司邵琇珮，以及鼎越開發前董事長朱亞虎證詞毫無證據力，這些人的筆錄都應畫叉。

民眾黨立委張啓楷。（中天新聞）

台北地院今開庭審理京華城案，主要是針對下周一（15日）開始的言論辯論，進行程序準備。合議庭先整理列出3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，將由檢辯雙方表示意見。由於被告多達11人，因此北院暫訂連續8個工作天進行言詞辯論，並預留4個工作天備用。

有關柯文哲要求法庭直播，北院先前裁定判決後5天內公開法庭錄影，柯不服提起抗告案，北院當庭確認僅柯文哲、沈慶京提抗告、其餘不提抗告後，告知將回報高院再等候作裁決，待15日開庭時再行辦理。

民眾黨立委張啓楷到場旁聽，庭訊結束後受訪時轉述今天開庭時議題焦點。他指出，今天大家最關心的法庭直播，出現兩個新變化，一是審判長說，依照司法院這個辦法規定，最後的這個陳述竟然被蓋牌了。柯文哲就生氣的講了，是在做半套嗎？

張啓楷指出，二是今天審判長拿出錄影示意圖，從法官的後腦勺拍出去，拍到入鏡的就是群眾，柯文哲就質疑群眾是不是要帶面罩來旁聽？審判長就趕快澄清沒有，但可以戴口罩。

張啓楷認為，司法院對於法庭直播，仍是排除非常低度的狀況，但其實過去已經提醒過了，即2000年、25年前蘇建和案（殺人案），那時候陳水扁總統的時代，就已經有法庭直播了，希望司法院不要再退回去了，何況南非、越南都有直播了。

民眾黨前主席柯文哲。（中天新聞）

張啓楷也提到，今天庭訊另一個重點就是證據提示。檢辯雙方主要針對3大部分，攻防很精彩。第一個就是所謂的程序的不正義。過去4、5個月來傳訊的證人可以發現，很多人都是受到檢方不正的訊問；有些是被脅迫、有些是被誘導，甚至是被羅致罪名的，所以柯文哲的辯護律師主張，這些筆錄都是無效的。

張啓楷指出，第二是實質內容的問題。很多專業人士，都說可引用都市計畫法的細部計畫，適度提高容積率，可是檢察官卻堅持一定要用專業性不足的。

張啓楷說，第三是最重要的，即部分證人偏頗作證的問題。像是林欽榮、蘇麗瓊作證時充滿仇恨又不夠專業，而且沈慶京後來也都表達抗議，指林欽榮涉嫌向他勒索，而且很多人也有同感，沈慶京說曾當面向檢察官檢舉，結果檢方不只沒搜索，還以林欽榮的證詞來起訴沈，讓沈抱怨司法公平性。至檢察官今天沒有什麼特別回應。

張啓楷提到，今天庭訊過程，等於是把過去幾個月來證人的證據力呈現一個總結，因此被告柯文哲等人的辯護律師明確的要求，包括檢方提出來起訴柯文哲的很多不當證據，包括彭振聲、黃景茂，還有邵琇珮、朱亞虎的這些證詞筆錄都應畫叉，因為根本就沒有具備任何的證據力。

張啓楷還說，其他被告也有主張，甚至包括他們自己被找去時，都是經過不正訊問、疲勞訊問，根本不具證據力。所以現在看起來，整個攻防下來，對柯文哲這邊應該是比較有利的，但當然最後仍有賴法官公正判決，他期待法官能如同被遮蔽雙眼的司法女神般，作出公正、沒有黨派色彩的判決。

