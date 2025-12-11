張啟楷將參選嘉義市長...李忠憲提「張認識40年同學」斥其遭權力腐化神速：不知是他真實自我，還是一具迎合權力的外殼

民眾黨日前證實消息，最快將於12月底提名現任不分區立委張啟楷參選嘉義市長，民眾黨主席黃國昌也說張對黨是最強的選擇。對此，成大電機系教授李忠憲今（11日）發文提到，張啟楷是過去嘉義高中的學長，有一名張的同班同學傳了很多罵他的話，直言認識40多年才知道權力使張啟楷腐化如此迅速。李忠憲也說，看到張啟楷的看板，突然意識到人生最可怕的不是選錯道路，而是走著走著，把「自己」弄丟了。

李忠憲說，那天自己開車，在嘉義街頭看到張啟楷的大型看板，畫面很滿、字很大，主要訴求是要為嘉義市爭取輕軌交通建設，顯然正在為嘉義市長選戰熱身。

廣告 廣告



李忠憲提到，張啟楷是過去在嘉義高中的學長，張有一位以前的同班同學，在他當台灣民眾黨立法委員這兩年，傳了很多訊息給自己。他提到，那位張啟楷的同班同學說第一次真正「重新認識」這個交往了40多年的老同學。



李忠憲說，那位學長私下說的話很重，也很冷：「他後來的走鐘行徑出乎我意料之外，交往40幾年了，真沒想到他的人品及學識水準如此低落。權力使人腐化的程度，在他身上竟然如此昭然神速，知識份子的墮落無恥，莫此為甚。」一直記著這段話，不是因為它刻薄，而是因為它悲涼。



李忠憲說，昨天用Netflix看電影《影星傑凱利》，是因為喬治．克隆尼主演，片頭出現了一段引言，來自席維亞．普拉斯：“It’s a hell of a responsibility to be yourself. It’s much easier to be somebody else or nobody at all.”（做自己要背負很大的責任，假裝成別人或當個無名小卒，輕鬆多了）。



李忠憲解釋，這句話其實在講三層心理狀態，第一層，是「做自己」，做自己等於要為人生的每一個選擇負全責，不能怪社會、不能怪父母、不能怪體制，因為自己必須承認：「這是我選的。」自由的重量，不在理想，而在後果。



李忠憲說，第二層，是「當別人」，活成別人期待的樣子，照著社會給的模板走，這樣一來，即使痛苦，也仍然有退路可以自我安慰：「不是我的選擇，是環境逼我的。」這是一種溫柔的逃避。



李忠憲指出，第三層，是「誰都不當」，這是極端的退場，對人生關機，對自我斷線，是對「存在本身」的逃離。



李忠憲直言，不知道張啟楷現在是在做自己，還是在當別人，但有一件事很清楚：他不想當無名小卒。他表示，張當然有許多讓人批評的地方，但印象最深刻的一幕，是他在立法院，摟著高金素梅的肩膀，看著藍白投票輾壓民進黨法案時的那個神情。



李忠憲表示，那不是單純的得意，而是一種「站在權力那一側」的自我陶醉，那一刻，自己看到是真的感到膽戰心驚。



李忠憲回憶，念嘉義高中的時候，很多同學都是被逼著去當「別人」，讀什麼科系、走哪一條路、該成為什麼樣的人，標準答案早就被寫好，自己則走了一條完全不一樣的路。他說，也正因如此，才更清楚一件事，如果一個人可以得到全世界，卻失去自己，那麼這一切的辛苦，到底是為了什麼？



李忠憲說，看到張啟楷的看板，突然意識到人生最可怕的不是選錯道路，而是走著走著，把「自己」弄丟了。他指，席維亞．普拉斯說，做自己是一種沉重的責任；沉重，不只是因為選擇困難，而是因為得為每一個選擇承擔全部後果，不能怪家庭、不能怪體制、不能怪時代，因為是自己親手選的路。



李忠憲表示，當別人總是比較輕鬆，迎合、配合、模仿標準答案，即使痛苦，也可以說：「不是我願意的，是環境逼我的。」而「誰都不當」，則是對人生直接退場，是對存在本身的逃避。他說，不知道張啟楷現在的角色，是他真正的自我，還是一具迎合權力的外殼。



李忠憲說，只是當一個人為了舞台與掌聲，把靈魂押上政治的賭桌，換來的往往只是一時的風光，失去的卻是此生再也贖不回的自己。



李忠憲重申，在嘉義高中時都曾被逼著活成別人，自己用了很多年才明白，世界再大，也大不過一個人的靈魂，如果得到全世界，失去的卻是自己，那麼這一切的辛苦，到底是為了什麼？真正的獨立，不是反抗世界，而是拒絕在任何掌聲裡背叛自己，做自己，以自己為唯一的敵人。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

撰「反紫光外傳」回憶二階連署、三階記者會...李竹芬透露「李忠憲一度很想逃」：但最後依然被時代抓走、推到風口上

談政院「不副署」應當成台灣政治荒謬的常態反制措施...李忠憲指「國家也是一定要被逼到牆角」：沒有選擇的時候、才會有所行動