張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群

▲民眾黨立委張啟楷有望參選嘉義市長。（圖／台灣民眾黨彰化縣黨部提供，2025.08.21）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認為，民進黨立委王美惠選嘉義市長毫無懸念，張啟楷缺乏地方經營，在南部很艱難；如果藍白合推派民眾黨的選市長，國民黨市議員選情會受到衝擊。

小商人指出，嘉義市現在的態勢很簡單，現任立委王美惠選市長，現任市長黃敏惠補選立委，2個都毫無懸念。先不說張啟楷優不優秀。市長根本沒人選得贏王美惠，張啟楷出來選，王美惠沒贏2萬票都算輸。立委根本沒人選得贏黃敏惠，無關黨籍，總統大選民進黨在嘉義市還是隨便贏，但是國民黨只有黃敏惠出來選才會贏，選人不選黨。

另外，小商人提到，國民黨有現任議員鄭光宏（其父是前副議長鄭俊亨）與翁壽良醫師（與黃敏惠家族幾代好交情），想代表國民黨選嘉義市長，這2位都在地的。

小商人認為，張啟楷委員缺乏地方經營，在南部非常難選。重點在於母雞帶小雞，如果藍白合，是民眾黨籍的選市長，國民黨市議員選情會受到衝擊。傳統躺著選的議員比較無所謂（張秀華、傅大偉），掛民眾黨籍選市議員的勢必多少會多一些票，會影響基本盤比較弱的國民黨議員，屆時就是得多灑一些錢來彌補不足。

小商人說，講到王美惠人和問題，在嘉義市黨內內戰，說實在的已經2屆都有人來衝康她，她還是高票當選，甚至有幾個都已經私下和解了。她這次出來選市長是完全毫無懸念，民進黨最穩的縣市不是台南、高雄，是嘉義縣市。

