張啟楷確定參選嘉市逼國民黨亮牌？陳柏惟：喊喊價換籌碼

民眾黨日前才徵召前立委陳琬惠選宜蘭，如今立委張啓楷又鬆口，黨內很快12底前徵召他選嘉義市長，外界解讀藍白不合了、逼國民黨亮牌嗎？主席黃國昌卻強調，徵召完以後一樣秉持最大的誠意與善意，別見縫插針，但前立委陳柏惟狠酸成事不足敗事有餘，就是喊喊價換籌碼。

民眾黨主席 黃國昌：「中央政府都不要給我補助款，請現在要參選縣市首長的人積極表態。」民眾黨攻財劃法、重砲轟行政院，就這麼剛好，黃國昌身邊，一邊坐已經被黨內徵召選宜蘭的陳琬惠，另一邊是有意角逐嘉義市長的張啓楷。立委(民眾) 張啓楷：「(徵召)在時間上面會盡快，應該會是在12月底之前，(國民黨)曾經表態有兩位市議員跟一位醫師，如果是他們後來還是有人決定是要參選的，那我們就先兄弟登山各自努力

張啓楷鬆口黨內很快徵召，但心知肚明藍營有人磨刀霍霍，民眾黨卻搶先出招，難道想循陳琬惠選宜蘭的模式，先喊聲、逼國民黨亮底牌嗎？民眾黨主席 黃國昌：「各式各樣的見縫插針挑撥離間，保持最大的誠意跟善意，我跟鄭麗文主席在會面的時候，公開講的話每一句話都算，如果沒有要推人的話我覺得水到渠成，就由啓楷代表在野黨，來競逐嘉義市市長。」

立法院榮譽顧問 陳柏惟：「民眾黨在縣市長提名，就是個成事不足敗事有餘的提名，不合那就是撕破臉，柯文哲是自己講過的，我雖然不一定選得上，但我可以拉幾個下來，我先派個人出來，喊喊價換換籌碼。」國民黨沒要推人的話水到渠成，不過很多網友沒忘記，張啟楷過去常在彰化地方露臉、還成立服務處，甚至說過有機會要選彰化縣長。

立委(民眾) 張啓楷(8.21)：「啓楷有機會該回到彰化為大家服務，所以黨內現在正在做審慎評估，如果有機會，啓楷會讓自己成為最好的人選。」網友批政治渣男就是你，要拋棄彰化了嗎？狠酸難道是嘉義市的"阿嬤"要張啓楷出來選。如今張啓楷選定要戰嘉義，傳出可能也讓國民黨彰化有意角逐的謝家鬆口氣。





立委(國) 謝衣鳳：「因為報導所指稱的這個部分，的確沒有跟我的弟弟，謝議長有做過任何的討論，那我只是就是，就一個同事的情誼祝福張啓楷委員。」民眾黨說合作拿出最大誠意，又率先徵召、徒增藍白矛盾，反觀民進黨嘉義市長人選，早已徵召王美惠相對單純、好整以暇，坐看藍白怎麼合？

