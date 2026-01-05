張啟楷選嘉義市長利多？ 藍營陳家平退出初選 鄭光宏、翁壽良喊尊重

市議員鄭光宏對陳家平的決定，除表達尊重，也肯定陳家平放下個人參選，成全大局的勇氣。(取自鄭光宏臉書／呂妍庭嘉義傳真)

醫師翁壽良尊重陳家平的選擇，表示自己會持續努力，爭取最大認同。(呂妍庭攝)

年底嘉義市長選舉，國民黨、民眾黨朝「藍白合」方向規畫，隨民眾黨立委張啓楷展開選戰腳步，甚至獲前主席柯文哲助攻、擔任競選總幹事，人選至今未底定的國民黨逐漸感受到壓力，今天市議員陳家平主動退出初選，潛在人選市議員鄭光宏、醫師翁壽良都表示尊重。

鄭光宏說，針對陳家平退出嘉義市長選舉的決定，他除了表達尊重，也肯定陳家平放下個人，成全大局的勇氣，同時強調，不管對國民黨或者是藍白陣營來說，年底的嘉義市長選戰異常艱困，未來唯有加倍團結，並努力爭取市民的支持與認同，才有機會延續黃敏惠市長的五星施政及幸福城市的榮耀。

翁壽良也說尊重陳家平的選擇，他會持續努力，爭取最大認同，爭取勝出的機會。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，推進藍白合全由中央主導，目前黨內也尚未展開初選機制，既然陳家平已表態退出，中央接下來在衡量人選時，就不會把他納入。

