張啟楷選嘉義市長推輕軌「卻擋TPASS」...李忠憲籲：別支持「在關鍵時刻對家鄉發展踩煞車」的人

藍白昨（6日）於立院程序委員，將今年度中央政府總預算案推遲到週五（9日）院會決定，總預算目前尚未進入立法院審議階段，恐影響行政院通勤月票TPASS補助。對此，成功大學電機系教授李忠憲批評，民眾黨立委張啟楷選嘉義市長主打「交通」，卻配合國民黨進行「無差別擋預算」，從鐵路高架化到 TPASS 通勤月票，「一項一項，影響的都是嘉義年輕人與通勤族的未來」。

李忠憲今（7日）於臉書發文指出，「給我輕軌，其他一切免談」一句話，是他最近在嘉義市常常看到的掛牌。李忠憲表示，有人會把話說這麼重的原因，是因為大家心裡都很清楚，「交通就是嘉義發展的命脈」。

李忠憲批評，很諷刺的是，這正是張啟楷現在主打的地方訴求之一，「然而在立法院，他卻配合國民黨進行『無差別擋預算』」。李忠憲指出，從鐵路高架化到 TPASS 通勤月票，「一項一項，影響的都是嘉義年輕人與通勤族的未來」。

李忠憲直言，張啟楷現在卻想回來當嘉義的市長，「這不是立場不同，而是前後行為無法自圓其說」。李忠憲說，更讓人無法接受的是，「他是嘉義高中畢業的。我也是」。

為此，李忠憲表示，「我想很誠懇地呼籲我們的校友們：不要支持這樣的人」。他說，這無關政黨，也不是統一或獨立的問題，「而是最基本的判斷」。李忠憲直言，一個曾在關鍵時刻，對家鄉發展踩煞車的人，不該再回來要求嘉義人，把未來交到他手上。

（圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞）

