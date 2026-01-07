張啟楷選市長高喊蓋輕軌卻擋預算！李忠憲：前後行為無法自圓其說

民眾黨徵召黨籍立委張啓楷參選2026嘉義市長。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨布局2026選戰，提名黨籍立委張啓楷備戰年底的嘉義市長選舉，成功大學電機系教授李忠憲表示，張啟楷訴求中央蓋輕軌，但他仍配合國民黨進行「無差別擋預算」，從鐵路高架化到TPASS通勤月票，一項一項影響的都是嘉義年輕人與通勤族的未來。現在張啓楷備卻想回來當嘉義的市長「前後行為無法自圓其說」。

李忠憲發文提及，「給我輕軌，其他一切免談。」這是他最近在嘉義市常常看到的掛牌。大家心裡都很清楚，交通就是嘉義發展的命脈。但很諷刺的是，這正是張啟楷現在主打的地方訴求之一。然而在立法院，他卻配合國民黨進行「無差別擋預算」，從鐵路高架化到TPASS通勤月票，一項一項影響的都是嘉義年輕人與通勤族的未來。現在卻想回來當嘉義的市長！

廣告 廣告

李忠憲直言：「這不是立場不同，而是前後行為無法自圓其說。更讓人無法接受的是：他是嘉義高中畢業的。我也是。所以我想很誠懇地呼籲我們的校友們：不要支持這樣的人。這無關政黨，也不是統一或獨立的問題，而是最基本的判斷，一個曾在關鍵時刻，對家鄉發展踩煞車的人，不該再回來要求嘉義人，把未來交到他手上。」

有網友留言回應：「＋1，一個曾在關鍵時刻，對家鄉發展踩煞車的人，不該再回來要求鄉親，把未來交到他手上，其他縣市同理」、「這傢伙當立委就常常前言不對後語被官員洗臉，跟前後任黨主席一樣權力在哪裡就往那裡鑽，只多了一項要薯條吃啦」、「一個不會塞車的城市，要什麼輕軌啦；需要的是，更便捷的高鐵跟市區的交通」

還有網友指出：「説實在話，先不算興建成本，就光是營運成本，都不是嘉義市負擔得起的。如果相信科技進展的速度，無人駕駛的（中小型）巴士才是嘉義這種小型都市結合周邊廣懋鄉村的王道（此處強調無人駕駛，是因為駕駛終將難尋、成本高企）」，李忠憲則留言回覆：「的確！看到這個訴求我也覺得莫名其妙，懷疑這是真正嘉義人想的政策嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍提修黨產條例 黃國昌曝2爭點：內部還在討論

藍白為監督杯葛國防特別條例？王婉諭：擋在程序委員會根本騙選民