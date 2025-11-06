張啟楷頻打斷發言 陳培瑜「凍未條」拍桌3下：我回應你又插嘴是怎樣？

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制與教育文化兩委員會今（6）日審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，即停止教職員年改的相關修法。民眾黨立委張啟楷稱，民進黨立委陳培瑜提出離譜數據，應當道歉；然陳培瑜解釋時，張啟楷又頻頻打斷發言，陳培瑜也不悅表示「你叫我回應我就回應，我回應你又要插嘴是怎樣？」但張啟楷又試圖反駁，讓陳培瑜氣到拍桌喊道「我回應你！我沒有罵你啊！」也讓主持會議的翁曉玲提醒要尊重發言。

張啟楷表示，以前財政部好才有年改，這些年來財政變好了，不只總預算大規模增加也超徵稅收，就不要再砍年金了。他稱，當勞動部一年撥補一千三百億，教育部去年僅撥補七十四億，應該將前補足，就沒有年金破產的問題。他表示，陳培瑜昨天說了離譜數據，應該道歉。他批評，陳培瑜稱政府撥補公教兩千九百多億，讓公教團體炸鍋，「陳培瑜你應該為公教人員鄭重道歉」。

廣告 廣告

而在鍾佳濱發言完後，張啟楷又與在場綠營立委爭論，主持會議的翁曉玲則連忙表示「待會還有機會討論」，隨後發言的陳培瑜表示，2590億是依照法律挹注，撥補部分昨天也說到，工保與勞保是保險、退休基金是退撫基金與勞退基金。就算是撥補，在專戶新制缺口已編列512億，此時張啟楷打算反駁，也讓陳培瑜一臉無奈的停下，並向翁曉玲反應「他一直打擾我講話」。

隨後張啟楷仍要發言，讓陳培瑜不滿表示「你叫我回應我就回應，我回應你又要插嘴是怎樣？」張啟楷又發言，認為陳培瑜在罵他；陳培瑜也發怒罵道「我回應你！我沒有罵你啊！我回應你！」更輕拍桌子數下，可見相當不悅。翁曉玲也出聲表示，應尊重陳培瑜的發言。陳培瑜也繼續表示，自己昨天已經表示得很清楚，是政府一直有在補足財務缺口，也因為提到數字，所以王鴻薇才說「不過是兩千多億、提早破產」，若這是藍白兩黨的主張，這些錢讓全民納稅人買單，也不過是照顧58萬人，若這是藍白的主張，民進黨無法同意，只能坐在這極力論述。陳培瑜也批評張啟楷，不需要一直針對她，自己再次解釋、說明過，依照法理在法規中提及撥補、挹注，政府都有在做。

更多三立新聞網報導

蘇巧慧將率民進黨2026戰新北 政壇大咖刷一排力挺：衝衝衝

被消音！怒批翁曉玲關麥沒收發言 吳思瑤2度槓：惡習的開始就是翁曉玲

陳培瑜控藍委施暴拒和解！徐巧芯扯保護她 林月琴反嗆：睜眼說瞎話

陳培瑜受傷拒絕和解 徐巧芯扯「是保護她」：我也不願意！欸她還流鼻涕

