張啟楷、陳智菡聲援涉誘軍人洩密中天主播！卓冠廷：心態動機可議
[Newtalk新聞] 中天電視台記者兼主播「馬德」林宸佑涉嫌利用媒體職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪汙治罪條例羈押禁見。對於民眾黨立委張啟楷、民眾黨黨團主任陳智菡等人聲援林宸佑，民進黨新北市議員卓冠廷表示，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。
林宸佑遭檢方指控涉嫌與中國人士接觸，將統戰資金人民幣利用地下匯兌到台灣，林宸佑再以新台幣數千元至數萬元不等的代價利誘現役軍人違背職務交付國防機密資料，林宸佑取得這些國防機密後，再轉手交給對接的中國人士。橋頭地檢署16日晚間從高雄北上，搜索包含林宸佑在內，以及其他涉案的9名現役及退役軍人住處，並將這10人傳喚偵訊。
檢方訊後認定林宸佑及其中5名現退役軍人涉犯國安法、貪汙治罪條例情節重大，且有串證、逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。林宸佑17日晚間8點多與其他5名被收押涉案人一同坐上囚車，押往看守所收押。另有3名涉案人請回，還有一名涉案人仍未到案。
對此，陳智菡透過臉書質問：「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」民眾黨立委張啟楷也呼籲不要司法迫害、綠色恐怖。卓冠廷則在社群平台threads發文寫道，在台灣可以照三餐罵政府，很多立委、名嘴都這麼做，但是當共諜跟單純批評有很大不同。
卓冠廷指出，多位現役、退役軍人提供軍事情報，是確實出現國安風險的時候。去年綠營幕僚涉案，一樣辦，中天記者涉案，一樣也要辦，這是國安問題，不是政治評論。卻有人第一時間就急著喊政府抓人，第一時間就質疑辦案無理，第一時間就出來講白色恐怖、綠色恐怖，絲毫沒有一丁點擔心國家被滲透的危機。心態跟動機真的非常可議。
