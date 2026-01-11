張啟樂升格「港仔台爸」！化身「洗屁屁」高手 揭港台生子差異

張啟樂去年底升格新手爸爸。（圖／張啟樂提供）





來台發展6年的港星張啟樂，去年年底迎來女兒出生，晉升成為「港仔台爸」。談及初當爸爸的感覺？他透露一開始照顧小孩真的是超級累，尤其是剛從月子中心回到家的第一個晚上，小孩一直在哭鬧，喝完奶換好尿布都還是哭，讓他非常崩潰。但經過一個月每天餵奶換尿布哄睡覺，現在已經駕輕就熟，更可以憑女兒的哭喊聲大概能猜到女兒想做什麼，他更說自己為女兒擦屁股換尿布的動作利落，更被太太稱自己為「洗屁屁」高手，可見啟樂這位新手奶爸當得相當稱職。

張啟樂的女兒剛滿兩個月，談及是否有舉辦百日宴的規劃，張啟樂坦言，其實很怕舉辦這種宴會，因為他說總覺得會有人不想出席，但卻為了「給面子」而被迫要出席，也會有人「不給面子」邀請卻不來，而且辦一次宴會其實很勞累，所以為了避免有這些情況出現，張啟樂說寧願少收紅包也不想辦宴會。

張啟樂揭港台生子差異。（圖／張啟樂提供）

雖然沒有辦桌，但張啟樂按照台灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友，他覺得這方面台灣跟香港很不一樣，「台灣生兒子要送油飯，生女兒要送蛋糕或餅乾，但香港並沒有送彌月禮的習俗，所以當我把彌月禮盒送給一些住在台灣的香港朋友時，超過九成都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」

張啟樂很感謝同樣從香港來到台灣的Din Dong貓為他特製這個彌月禮盒，且市面上並沒有販售。禮盒內除了有可愛到捨不得吃的造型餅乾之外，每份彌月禮盒都附有盲盒。張啟樂說近年盲盒非常盛行，所以就把這個大受歡迎的概念放進彌月禮盒中，相信這個也是全台灣第一個附有盲盒的彌月禮盒。盲盒內都會有一個以台灣夜市美食造型的Din Dong貓布偶，一共有四款，每一款都有濃濃的台灣特色，而且這個IP是來自香港，就好像張啟樂跟他台灣太太所生的台港女兒一樣。

至於禮盒的數量？張啟樂則說過去在台灣真的得到不少朋友的幫忙，所以這份喜悅都希望能夠跟所有朋友分享，因此禮盒準備超過200份，他續說因為生女兒而用了不少積蓄，所以要更加努力，因為我這位「港仔台爸」真的很需要賺奶粉錢，希望2026能夠在台灣有更多的演出機會。



