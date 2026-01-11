張啟樂升格「港仔台爸」 揭港台2大生子文化差異

張啟樂升格「港仔台爸」。（張啟樂提供）

來台發展6年的港星張啟樂，去年底喜迎千金晉升為新手奶爸，更自嘲是「港仔台爸」。談起育兒經，他坦言初當爸爸時簡直是「震撼教育」，特別是剛從月子中心回家的第一晚，女兒哭鬧不停，無論餵奶還是換尿布都無效，讓他直呼崩潰。不過經過1個月的磨練，他現在已駕輕就熟，僅憑哭聲就能猜出女兒需求，俐落的換尿布動作更獲得太太認證，受封為「洗屁屁高手」，展現稱職奶爸的一面。

目前女兒剛滿2個月，被問到是否會舉辦百日宴？張啟樂直言並不打算辦桌。他坦言自己很害怕舉辦這類宴會，擔心有人為了「給面子」被迫出席，也怕邀請了卻有人不來，加上籌辦過程勞累，為了避免這些人情世故的壓力，他寧願少收紅包也不想辦宴會。雖然省去宴客，但他仍遵循台灣習俗準備彌月禮盒，並笑稱這讓他深刻體會到台港文化差異，因為香港並無送彌月禮的傳統，許多在台港友收到時都一頭霧水。

為了這份喜悅，張啟樂找來同樣來自香港的IP「DinDong」貓合作，打造市面上買不到的特製彌月禮盒。這款禮盒最特別之處在於結合了時下流行的「盲盒」概念，成為全台首創附有盲盒的彌月禮，巧思令人驚艷。

