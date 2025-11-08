張啟樂喜獲千金 心疼老婆生產吃全餐

來台5年的廣播金鐘獎得主張啟樂，4日開心宣布當爸，8日與曾寶儀出席「好友港節」活動。從未想過會成為爸爸的他，昨談起女兒一度眼眶泛紅、語氣哽咽，「有個聲音因為自己而出現真的很感動，看到她的第一眼忍不住哭了，這種事要親身體驗才知道，生小孩真的是好感動的事」，呼籲大家多生小孩。

張啟樂心疼老婆懷孕、生產辛苦，尤其在醫院催生3天吃「全餐」，最後只能剖腹產，「原本預產期是11月20日，10月30日產檢時醫生說弄錯了，預產期是8日才對，後來因為胎兒太大所以提前催生」。他想替老婆分擔辛苦，尤其替老婆擠母乳，看到她面露痛苦時更是不捨。

曾寶儀說，身為在台生活50年的資深新住民，很感謝台灣對各國文化的包容與接納。昨談起香港美食，她滔滔不絕的表示，每次回港都要一天連吃5攤，「我最近迷上叉燒，在餐廳、各市場尋找；現在叉燒更進化了，很豪氣、很厚，會用五花肉做叉燒」。

她爸爸曾志偉之前在《夜市王》擔任評審，電視台有意拍攝第二季，曾寶儀笑言，希望能再次邀請曾志偉，這樣她陪伴錄影時可以在後台吃雞排等美食。